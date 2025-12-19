Υπόθεση «Πελικό» στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια

Σύνοψη από το

  • Ένας 61χρονος επιστάτης σχολείου στη Γερμανία κρίθηκε ένοχος για την κακοποίηση της συζύγου του ενώ την νάρκωνε και την βιντεοσκοπούσε. Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια και 6 μήνες φυλάκισης.
  • Ο 61χρονος νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του στο συζυγικό σπίτι, βιντεοσκοπώντας τις πράξεις και διαθέτοντας τις ηχογραφήσεις σε άλλους χρήστες σε διαδικτυακές πλατφόρμες, για σχεδόν 15 χρόνια.
  • Η υπόθεση, που έχει χαρακτηριστεί ως «Γερμανός Πελικό», θυμίζει την αντίστοιχη περίπτωση του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία, ο οποίος νάρκωνε τη σύζυγό του και καλούσε αγνώστους να τη βιάσουν.
Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Γερμανία, αστυνομία
πηγή: AP Photo/Michael Probst

Ένας 61χρονος επιστάτης σχολείου στη Γερμανία κρίθηκε ένοχος για την κακοποίηση της συζύγου του ενώ την νάρκωνε και την βιντεοσκοπούσε. Η ετυμηγορία έρχεται ακριβώς ένα χρόνο από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης Πελικό στη Γαλλία .

«Ο κατηγορούμενος επανειλημμένα ναρκώνει και κακοποιεί σεξουαλικά τη σύζυγό του κρυφά στο συζυγικό σπίτι», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το CNN. «Επίσης, βιντεοσκόπησε τις πράξεις και έθεσε τις ηχογραφήσεις στη διάθεση άλλων χρηστών σε ομαδικές συνομιλίες και σε διαδικτυακές πλατφόρμες», αποφάνθηκε το δικαστήριο του Άαχεν, στη δυτική Γερμανία, καταδικάζοντας σε 8 χρόνια και 6 μήνες φυλάκισης τον 61χρονο.

Παραβίασε «την πιο προσωπική σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δικαιωμάτων μέσω βιντεοσκοπήσεων σε 34 υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων υποθέσεων σε συνδυασμό με βιασμό και επικίνδυνη σωματική βλάβη». Καταδικάστηκε επίσης για κατηγορίες σεξουαλικού εξαναγκασμού και σεξουαλικής επίθεσης, σε διάστημα σχεδόν 15 ετών, μεταξύ 2018 και 2024.

«Όχι» σημαίνει «όχι»

Στη Γερμανία, η συναίνεση παραδοσιακά ορίζεται μέσω της αρχής «όχι σημαίνει όχι», η οποία, σύμφωνα με τους ακτιβιστές, στερεί από τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης -ιδίως από εκείνα που έχουν υποστεί ναρκωτικά, όπως στην υπόθεση του Άαχεν- τη δυνατότητα να δώσουν ρητή συναίνεση για σεξουαλικές πράξεις.

Η υπόθεση «Γερμανός Πελικό» – όπως έχει χαρακτηριστεί από τα γερμανικά και τα διεθνή Μέσα – θυμίζει την πολύκροτη περίπτωση του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία ο οποίος για σχεδόν 10 χρόνια καλούσε δεκάδες αγνώστους μέσω διαδικτυακού chatroom να βιάσουν και να κακοποιήσουν τη σύζυγό του Ζιζέλ Πελικό, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, αφού ο ίδιος την είχε ναρκώσει.

