Μάριο Πινέιδα: Η στιγμή της εκτέλεσης του ποδοσφαιριστή του Ισημερινού και της συζύγου του στη μέση του δρόμου – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Μάριο Πινέιδα, εκτέλεση

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιδα δολοφονήθηκε από αγνώστους στον Ισημερινό, ενώ στην ίδια επίθεση σκοτώθηκε και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγωδία συνέβη την Τετάρτη, έξω από ένα κατάστημα, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνονται δύο άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους να πλησιάζουν τον Πινέιδα, με τα όπλα στραμμένα πάνω του, ενώ ο ποδοσφαιριστής σηκώνει τα χέρια του σαν να ζητάει έλεος.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι δράστες πυροβολούν τον Πινέιδα και τη σύζυγό του, ενώ και η μητέρα του ποδοσφαιριστή να τραυματιστεί από τα πυρά.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Ισημερινού επιβεβαίωσε τον θάνατο του Πινέιδα χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Η Μπαρτσελόνα ντε Γκουαγιακίλ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι οπαδοί της είναι λυπημένοι από τον θάνατο του ποδοσφαιριστή.

Δείτε το βίντεο-σοκ:

 

