Ηράκλειο: Νεκρός ένας 65χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων – ΦΩΤΟ

  • Ένας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός ενός τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12) στο Γάζι του δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο.
  • Πρόκειται για έναν 65χρονο μοτοσικλετιστή, η μοτοσικλέτα του οποίου ενεπλάκη σε σύγκρουση με δύο αυτοκίνητα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει στη ζωή.
  • Από το τροχαίο τραυματίστηκε επίσης μια γυναίκα, επιβάτιδα του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα.
Ένας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός ενός τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12) στο Γάζι του δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για έναν 65χρονο, η μοτοσικλέτα του οποίου ενεπλάκη στο τροχαίο, με δύο αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο 65χρονος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί ανακοπή και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να επανέλθει στη ζωή.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε επίσης μια γυναίκα, επιβάτιδα του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα, ενώ ο οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε.

17:15 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

