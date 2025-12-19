Πούτιν: Σαρκαστικά μηνύματα, παράπονα και απρόοπτα στη συνέντευξη Τύπου – Η πρόταση γάμου on air και οι ερωτήσεις για τα αγγούρια και τους… εξωγήινους

Σαρκαστικά μηνύματα εμφανίστηκαν για λίγο στη γιγαντιαία οθόνη που είχε στηθεί στην αίθουσα όπου ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραχωρεί σήμερα την ετήσια συνέντευξη Τύπου, στην οποία, εκτός από δημοσιογράφοι, απλοί Ρώσοι παροτρύνονται να υποβάλουν ερωτήσεις στον Ρώσο Πρόεδρο.

Σε αυτήν τη σχολαστικά σχεδιασμένη και χορογραφημένη συνέντευξη Τύπου που παρακολουθούν εκατομμύρια Ρώσοι, περιλαμβανόταν η ενότητα «απευθείας τηλεφωνική γραμμή», όπου πολίτες από διάφορες περιοχές της αχανούς Ρωσίας ενθαρρύνονται να στέλνουν μέσω γραπτών μηνυμάτων ερωτήσεις προς τον Πούτιν, θέτοντας παράπονα.

Οι «εκλογές-παραμύθι» και το «τσίρκο»

Ωστόσο, κάποια από τα μηνύματα που εμφανίζονταν σε scroll είχαν διαφορετικό ύφος: «Όχι απευθείας τηλεφωνική γραμμή, αλλά τσίρκο», ήταν ένα από τα SMS.

«Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, έφτασε ήδη Παρασκευή, μπορούμε να ξεκινήσουμε να πίνουμε;», έγραφε ένα άλλο, χρησιμοποιώντας το μικρό όνομα και πατρώνυμο του Πούτιν.

Ένα άλλο μήνυμα, που αναφερόταν στην κατάσταση της οικονομίας της Ρωσίας, ρωτούσε γιατί οι απλοί Ρώσοι είναι σε χειρότερη θέση από τους ανθρώπους στην Παπούα Νέα Γουινέα.

«Γιατί τα αγγούρια της Μόσχας είναι πιο ακριβά από τις μπανάνες που έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου;», ήταν το ερώτημα ενός άλλου.

Ένας άλλος, αναφερόμενος στο κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν, είπε: «Κοιτάζοντας τη ζωή στη χώρα, είναι περίεργο που κερδίζει την πλειοψηφία στις εκλογές! Μήπως οι εκλογές είναι παραμύθι;»

Η προετοιμασία του Πούτιν

Το Κρεμλίνο δεν σχολίασε αμέσως την εμφάνισή τους και ο Πούτιν δεν απάντησε σε αυτά τα μηνύματα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν προετοιμάστηκε για αυτή τη συνέντευξη την Τετάρτη «ως αργά τη νύχτα», διαβάζοντας τις ερωτήσεις των πολιτών και συνέχισε την προετοιμασία του καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης.

Όπως εξήγησε ο Πεσκόφ, στον πρόεδρο υποβλήθηκαν περισσότερες από δύο εκατομμύρια ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομήθηκαν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα κοινωνικά ζητήματα «κατέχουν εξέχουσα θέση», επεσήμανε μιλώντας στην εφημερίδα Izvestia.

Ο Στάλιν και… η πρόταση γάμου

Ωστόσο, κάποιοι είχαν άλλα «ερωτήματα»: «Πού βρίσκεται τώρα η ψυχή του Στάλιν – στον παράδεισο ή στην κόλαση;», ρώτησε κάποιος.

Φυσικά, δεν έλειψαν και στιγμές που ξέφυγαν από το αυστηρό, ελεγχόμενο πλαίσιο της συνέντευξης.

Ένας άνδρας, που επιλέχθηκε να απευθύνει ερώτηση στον Ρώσο ηγέτη από το στούντιο, εκμεταλλεύτηκε τον τηλεοπτικό χρόνο για να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία, όπως είπε, παρακολουθούσε την εκπομπή.

A 23-year-old journalist from Ekaterinburg proposes to his girlfriend while asking Putin a question during his marathon presser. pic.twitter.com/AGEMz2Zem4 — max seddon (@maxseddon) December 19, 2025



Φορώντας κόκκινο παπιγιόν και κρατώντας ένα πλακάτ με τη φράση «Θέλω να παντρευτώ», κάλεσε τον Πούτιν να παραστεί στην τελετή.

Ο 23χρονος ανέφερε ότι βρίσκεται σε σχέση με τη σύντροφό του εδώ και οκτώ χρόνια και, αφού ολοκλήρωσε την πρόταση γάμου, υπέβαλε ερώτηση σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα της Ρωσίας και τις δυσκολίες απόκτησης παιδιών στη σημερινή πραγματικότητα. Ο Πούτιν τον συνεχάρη, σχολιάζοντας ότι είναι «πολύ όμορφο» το γεγονός ότι είναι μαζί με την κοπέλα του από τα 15 του χρόνια.

Εξωγήινο αντικείμενο ή μυστικό ρωσικό όπλο;

Παράλληλα, μια γυναίκα που παρακολουθούσε την εκδήλωση από κοντά, συστήθηκε ως Κριστίνα και ρώτησε τον Ρώσο Πρόεδρο τι πληροφορίες έχουν οι μυστικές υπηρεσίες για το διαστρικό αντικείμενο με την ονομασία 3Ι/ATLAS και αν πρόκειται για εξωγήινη παρουσία.

Ο Πούτιν απάντησε αρχικά, αστειευόμενος, ότι επρόκειτο να της αποκαλύψει απόρρητες πληροφορίες για ένα μυστικό ρωσικό όπλο, πριν διευκρινίσει ότι κάνει χιούμορ. Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι το 3Ι/ATLAS είναι κομήτης.

Reporter: ‘Wink with your left eye if you know that aliens exist’ Putin: ‘It’s Russia’s secret weapon. Seriously, though, it’s a comet.’ pic.twitter.com/3uv9ZeXu5N — Viory Video (@vioryvideo) December 19, 2025



Υπενθυμίζεται ότι η NASA έδωσε στη δημοσιότητα πρόσφατες εικόνες του 3I/ATLAS τον προηγούμενο μήνα, ενώ αστρονόμοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κομήτη, πιθανότατα παλαιότερο ακόμη και από το ηλιακό μας σύστημα, απορρίπτοντας τα σενάρια που τον ήθελαν εξωγήινο διαστημόπλοιο.

Πώς ενημερώνεται ο Πούτιν

Σε άλλη ερώτηση, από ένα μικρό αγόρι στο στούντιο, ο Πούτιν ρωτήθηκε πώς ενημερώνεται για όσα συμβαίνουν στη χώρα. Ο ίδιος απάντησε ότι ορισμένες φορές μετακινείται στη Μόσχα χωρίς εμφανή συνοδεία και παρατηρεί την πόλη, κάτι που έχει αναφέρει και στο παρελθόν.

Πρόσθεσε ότι του αρέσει να συνομιλεί απευθείας με τους πολίτες για τα προβλήματά τους και ότι αξιοποιεί επίσης δημοσκοπήσεις για να σχηματίζει εικόνα της κατάστασης.

Η «συγγνώμη» του Πούτιν

Συγκινητική ήταν η παρέμβαση γυναίκας που συνδέθηκε με το στούντιο μέσω βιντεοκλήσης και ανέφερε ότι ο σύντροφός της σκοτώθηκε στην Ουκρανία, χωρίς η ίδια να έχει λάβει ακόμη την αποζημίωση που δικαιούται.

Ο Πούτιν ζήτησε συγγνώμη για την καθυστέρηση.

Ο Τραμπ «έχει δίκιο» για το BBC

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του BBC για το αν επίκεινται νέες «ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις» –όρος που χρησιμοποιεί η Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία– ο Ρώσος ηγέτης απάντησε ότι δεν θα υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω επιχειρήσεις, εφόσον η Δύση αρχίσει να σέβεται τη Ρωσία.

Τόνισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να επιτεθεί στην Ευρώπη και δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με τη Δύση «επί ίσοις όροις».

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στη νομική διαμάχη του Ντόναλντ Τραμπ, με το BBC, λέγοντας ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δίκιο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη εναντίον του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα για τα μονταρισμένα αποσπάσματα ομιλίας του.

Putin takes on the BBC live on air.

(And spells out how to save Britain & the EU from economic self destruction) pic.twitter.com/NU2N1udqcN — Robin Monotti (@robinmonotti) December 19, 2025



Ο Τραμπ έχει καταθέσει αγωγή κατά του BBC, διεκδικώντας αποζημίωση τουλάχιστον 10 δισ. δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι επεξεργασμένα αποσπάσματα ομιλίας του έδιναν την εντύπωση ότι παρότρυνε τους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο.

Το BBC έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη, δηλώνοντας ωστόσο ότι θα υπερασπιστεί τη θέση του και ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters