Πούτιν: Σαρκαστικά μηνύματα, παράπονα και απρόοπτα στη συνέντευξη Τύπου – Η πρόταση γάμου on air και οι ερωτήσεις για τα αγγούρια και τους… εξωγήινους

Σύνοψη από το

  • Σαρκαστικά μηνύματα εμφανίστηκαν στη γιγαντιαία οθόνη κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου του Βλαντίμιρ Πούτιν, με πολίτες να εκφράζουν παράπονα για την οικονομία και να αμφισβητούν τις «εκλογές-παραμύθι».
  • Απρόοπτα σημάδεψαν τη συνέντευξη, καθώς ένας δημοσιογράφος έκανε πρόταση γάμου on air, ενώ μια γυναίκα ρώτησε για το διαστρικό αντικείμενο 31/ATLAS, με τον Πούτιν να το χαρακτηρίζει κομήτη.
  • Ο Πούτιν ζήτησε συγγνώμη για καθυστέρηση αποζημίωσης σε συγγενή θύματος στην Ουκρανία και δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει ανάγκη για περαιτέρω «ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις» αν η Δύση αρχίσει να σέβεται τη Ρωσία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πούτιν: Σαρκαστικά μηνύματα, παράπονα και απρόοπτα στη συνέντευξη Τύπου – Η πρόταση γάμου on air και οι ερωτήσεις για τα αγγούρια και τους… εξωγήινους
Φωτογραφία: Reuters

Σαρκαστικά μηνύματα εμφανίστηκαν για λίγο στη γιγαντιαία οθόνη που είχε στηθεί στην αίθουσα όπου ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραχωρεί σήμερα την ετήσια συνέντευξη Τύπου, στην οποία, εκτός από δημοσιογράφοι, απλοί Ρώσοι παροτρύνονται να υποβάλουν ερωτήσεις στον Ρώσο Πρόεδρο.

Πούτιν: Προειδοποιεί το Κίεβο με αντίποινα για την επίθεση σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο

Σε αυτήν τη σχολαστικά σχεδιασμένη και χορογραφημένη συνέντευξη Τύπου που παρακολουθούν εκατομμύρια Ρώσοι, περιλαμβανόταν η ενότητα «απευθείας τηλεφωνική γραμμή», όπου πολίτες από διάφορες περιοχές της αχανούς Ρωσίας ενθαρρύνονται να στέλνουν μέσω γραπτών μηνυμάτων ερωτήσεις προς τον Πούτιν, θέτοντας παράπονα.

Οι «εκλογές-παραμύθι» και το «τσίρκο»

Ωστόσο, κάποια από τα μηνύματα που εμφανίζονταν σε scroll είχαν διαφορετικό ύφος: «Όχι απευθείας τηλεφωνική γραμμή, αλλά τσίρκο», ήταν ένα από τα SMS.

Πούτιν: Η χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας είναι ληστεία – Θα είχε σοβαρές επιπτώσεις
Φωτογραφία: Reuters

«Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, έφτασε ήδη Παρασκευή, μπορούμε να ξεκινήσουμε να πίνουμε;», έγραφε ένα άλλο, χρησιμοποιώντας το μικρό όνομα και πατρώνυμο του Πούτιν.

Ένα άλλο μήνυμα, που αναφερόταν στην κατάσταση της οικονομίας της Ρωσίας, ρωτούσε γιατί οι απλοί Ρώσοι είναι σε χειρότερη θέση από τους ανθρώπους στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Πούτιν: Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες – Ο ρωσικός στρατός προελαύνει σε όλα τα μέτωπα

«Γιατί τα αγγούρια της Μόσχας είναι πιο ακριβά από τις μπανάνες που έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου;», ήταν το ερώτημα ενός άλλου.

Ένας άλλος, αναφερόμενος στο κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν, είπε: «Κοιτάζοντας τη ζωή στη χώρα, είναι περίεργο που κερδίζει την πλειοψηφία στις εκλογές! Μήπως οι εκλογές είναι παραμύθι;»

Η προετοιμασία του Πούτιν

Το Κρεμλίνο δεν σχολίασε αμέσως την εμφάνισή τους και ο Πούτιν δεν απάντησε σε αυτά τα μηνύματα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν προετοιμάστηκε για αυτή τη συνέντευξη την Τετάρτη «ως αργά τη νύχτα», διαβάζοντας τις ερωτήσεις των πολιτών και συνέχισε την προετοιμασία του καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης.

Όπως εξήγησε ο Πεσκόφ, στον πρόεδρο υποβλήθηκαν περισσότερες από δύο εκατομμύρια ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομήθηκαν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα κοινωνικά ζητήματα «κατέχουν εξέχουσα θέση», επεσήμανε μιλώντας στην εφημερίδα Izvestia.

Ο Στάλιν και… η πρόταση γάμου

Ωστόσο, κάποιοι είχαν άλλα «ερωτήματα»: «Πού βρίσκεται τώρα η ψυχή του Στάλιν – στον παράδεισο ή στην κόλαση;», ρώτησε κάποιος.

Φυσικά, δεν έλειψαν και στιγμές που ξέφυγαν από το αυστηρό, ελεγχόμενο πλαίσιο της συνέντευξης.

Ένας άνδρας, που επιλέχθηκε να απευθύνει ερώτηση στον Ρώσο ηγέτη από το στούντιο, εκμεταλλεύτηκε τον τηλεοπτικό χρόνο για να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία, όπως είπε, παρακολουθούσε την εκπομπή.


Φορώντας κόκκινο παπιγιόν και κρατώντας ένα πλακάτ με τη φράση «Θέλω να παντρευτώ», κάλεσε τον Πούτιν να παραστεί στην τελετή.

Ο 23χρονος ανέφερε ότι βρίσκεται σε σχέση με τη σύντροφό του εδώ και οκτώ χρόνια και, αφού ολοκλήρωσε την πρόταση γάμου, υπέβαλε ερώτηση σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα της Ρωσίας και τις δυσκολίες απόκτησης παιδιών στη σημερινή πραγματικότητα. Ο Πούτιν τον συνεχάρη, σχολιάζοντας ότι είναι «πολύ όμορφο» το γεγονός ότι είναι μαζί με την κοπέλα του από τα 15 του χρόνια.

Εξωγήινο αντικείμενο ή μυστικό ρωσικό όπλο;

Παράλληλα, μια γυναίκα που παρακολουθούσε την εκδήλωση από κοντά, συστήθηκε ως Κριστίνα και ρώτησε τον Ρώσο Πρόεδρο τι πληροφορίες έχουν οι μυστικές υπηρεσίες για το διαστρικό αντικείμενο με την ονομασία 3Ι/ATLAS και αν πρόκειται για εξωγήινη παρουσία.

Ο Πούτιν απάντησε αρχικά, αστειευόμενος, ότι επρόκειτο να της αποκαλύψει απόρρητες πληροφορίες για ένα μυστικό ρωσικό όπλο, πριν διευκρινίσει ότι κάνει χιούμορ. Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι το 3Ι/ATLAS είναι κομήτης.


Υπενθυμίζεται ότι η NASA έδωσε στη δημοσιότητα πρόσφατες εικόνες του 3I/ATLAS τον προηγούμενο μήνα, ενώ αστρονόμοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κομήτη, πιθανότατα παλαιότερο ακόμη και από το ηλιακό μας σύστημα, απορρίπτοντας τα σενάρια που τον ήθελαν εξωγήινο διαστημόπλοιο.

Πώς ενημερώνεται ο Πούτιν

Σε άλλη ερώτηση, από ένα μικρό αγόρι στο στούντιο, ο Πούτιν ρωτήθηκε πώς ενημερώνεται για όσα συμβαίνουν στη χώρα. Ο ίδιος απάντησε ότι ορισμένες φορές μετακινείται στη Μόσχα χωρίς εμφανή συνοδεία και παρατηρεί την πόλη, κάτι που έχει αναφέρει και στο παρελθόν.

Πρόσθεσε ότι του αρέσει να συνομιλεί απευθείας με τους πολίτες για τα προβλήματά τους και ότι αξιοποιεί επίσης δημοσκοπήσεις για να σχηματίζει εικόνα της κατάστασης.

Η «συγγνώμη» του Πούτιν

Συγκινητική ήταν η παρέμβαση γυναίκας που συνδέθηκε με το στούντιο μέσω βιντεοκλήσης και ανέφερε ότι ο σύντροφός της σκοτώθηκε στην Ουκρανία, χωρίς η ίδια να έχει λάβει ακόμη την αποζημίωση που δικαιούται.

Ο Πούτιν ζήτησε συγγνώμη για την καθυστέρηση.

Ο Τραμπ «έχει δίκιο» για το BBC

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του BBC για το αν επίκεινται νέες «ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις» –όρος που χρησιμοποιεί η Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία– ο Ρώσος ηγέτης απάντησε ότι δεν θα υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω επιχειρήσεις, εφόσον η Δύση αρχίσει να σέβεται τη Ρωσία.

Τόνισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να επιτεθεί στην Ευρώπη και δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με τη Δύση «επί ίσοις όροις».

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στη νομική διαμάχη του Ντόναλντ Τραμπ, με το BBC, λέγοντας ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δίκιο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη εναντίον του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα για τα μονταρισμένα αποσπάσματα ομιλίας του.


Ο Τραμπ έχει καταθέσει αγωγή κατά του BBC, διεκδικώντας αποζημίωση τουλάχιστον 10 δισ. δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι επεξεργασμένα αποσπάσματα ομιλίας του έδιναν την εντύπωση ότι παρότρυνε τους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο.

Το BBC έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη, δηλώνοντας ωστόσο ότι θα υπερασπιστεί τη θέση του και ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τάξη στις ιατρικές διαφημίσεις για την προστασία των πολιτών βάζει ο ΙΣΑ

Μακροζωία: Τι παίζει πιο σημαντικό ρόλο ακόμα και από την διατροφή και την άσκηση, σύμφωνα με μελέτη

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

ΕΥΔΑΠ: Οδηγός για τις αλλαγές στα τιμολόγια του νερού – 17 ερωτήσεις και απαντήσεις

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
14:54 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πούτιν: Προειδοποιεί το Κίεβο με αντίποινα για την επίθεση σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο

Με αντίποινα προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν το Κίεβο για την επίθεση σε ρωσι...
14:00 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Η Ουκρανία χτύπησε τάνκερ του σκιώδους στόλου της Ρωσίας στη Μεσόγειο – Έπλεε νότια της Κρήτης

Ουκρανικά drones έπληξαν ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο Θάλασσα, το οποίο ανήκει στον λεγόμενο «σκ...
11:47 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πούτιν: Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες – Ο ρωσικός στρατός προελαύνει σε όλα τα μέτωπα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου πο...
11:36 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ πιθανότατα θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα

Η Νορβηγίδα πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία πάσχει από χρόνια πνευμονική νόσο, πιθανότατα θα υ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα