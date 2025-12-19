Πούτιν: Η χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας είναι ληστεία – Θα είχε σοβαρές επιπτώσεις

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας «θα είχε σοβαρές επιπτώσεις», αφού η χθεσινή σύνοδος των 27 χωρών μελών της ΕΕ δεν κατέληξε σε συμφωνία για το θέμα.

«Είναι ληστεία. Αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν να διαπραχθεί αυτή η ληστεία; Επειδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές για τους ληστές», τόνισε ο Πούτιν στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί σήμερα.

Εξάλλου ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η Μόσχα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στα δικαστήρια.