Πούτιν: Η χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας είναι ληστεία – Θα είχε σοβαρές επιπτώσεις

  • Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας «θα είχε σοβαρές επιπτώσεις», μετά την αποτυχία της ΕΕ να καταλήξει σε συμφωνία.
  • Ο Πούτιν χαρακτήρισε την ενέργεια «ληστεία», τονίζοντας ότι «οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές για τους ληστές».
  • Εξάλλου, ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η Μόσχα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στα δικαστήρια.
Enikos Newsroom

διεθνή

πούτιν
Φωτογραφία: Reuters

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας «θα είχε σοβαρές επιπτώσεις», αφού η χθεσινή σύνοδος των 27 χωρών μελών της ΕΕ δεν κατέληξε σε συμφωνία για το θέμα.

«Είναι ληστεία. Αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν να διαπραχθεί αυτή η ληστεία; Επειδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές για τους ληστές», τόνισε ο Πούτιν στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί σήμερα.

Εξάλλου ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η Μόσχα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στα δικαστήρια.

