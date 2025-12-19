Βελόπουλος: Ό,τι και να κάνουν στην κυβέρνηση, όλοι οι υπαίτιοι του εγκλήματος των Τεμπών θα μπουν στην φυλακή

«Εάν δεν γνώριζα την κυβέρνηση και τον τρόπο που λειτουργεί και δρα κατασταλτικά και αντιδημοκρατικά, θα μου φαινόταν περίεργο αυτό που έκαναν στην διαδρομή από Θεσσαλονίκη για τη Λάρισα. Δεν ενημέρωσαν την αστυνομία, με συνέπεια να καθυστερήσουν και οι δικηγόροι σήμερα, να περάσουμε δύσκολες στιγμές μέχρι να έρθουμε», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, προσερχόμενος στα δικαστήρια της Λάρισας, για τη δίκη για τα Τέμπη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Είναι απαράδεκτο, είναι ανεπίτρεπτο, γιατί πολύ απλά οι αγρότες αφήνουν τα μπλόκα ανοιχτά, αλλά η αστυνομία δημιουργεί προβλήματα, ώστε να έρθουν εδώ οι άνθρωποι. Θα πω το εξής: Ό,τι και να κάνουν, όσο και να θέλουν να καθυστερήσουν, η δικαιοσύνη θα φανεί. Και θα μπουν στην φυλακή όλοι οι υπαίτιοι του εγκλήματος των Τεμπών. Γιατί αυτή η ιστορία είναι πολύ πιο βρώμικη απ’ ό,τι φαντάζεται ο Ελληνικός λαός».