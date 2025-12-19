Βελόπουλος: Ό,τι και να κάνουν στην κυβέρνηση, όλοι οι υπαίτιοι του εγκλήματος των Τεμπών θα μπουν στην φυλακή

Σύνοψη από το

  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος, προσερχόμενος στα δικαστήρια της Λάρισας για τη δίκη των Τεμπών, δήλωσε πως “εάν δεν γνώριζα την κυβέρνηση… θα μου φαινόταν περίεργο αυτό που έκαναν στην διαδρομή από Θεσσαλονίκη για τη Λάρισα”. Πρόσθεσε ότι “δεν ενημέρωσαν την αστυνομία”, με συνέπεια να καθυστερήσουν.
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε “απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο” το γεγονός ότι “οι αγρότες αφήνουν τα μπλόκα ανοιχτά, αλλά η αστυνομία δημιουργεί προβλήματα, ώστε να έρθουν εδώ οι άνθρωποι”.
  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι “ό,τι και να κάνουν, όσο και να θέλουν να καθυστερήσουν, η δικαιοσύνη θα φανεί” και ότι “θα μπουν στην φυλακή όλοι οι υπαίτιοι του εγκλήματος των Τεμπών”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος: Ό,τι και να κάνουν στην κυβέρνηση, όλοι οι υπαίτιοι του εγκλήματος των Τεμπών θα μπουν στην φυλακή

«Εάν δεν γνώριζα την κυβέρνηση και τον τρόπο που λειτουργεί και δρα κατασταλτικά και αντιδημοκρατικά, θα μου φαινόταν περίεργο αυτό που έκαναν στην διαδρομή από Θεσσαλονίκη για τη Λάρισα. Δεν ενημέρωσαν την αστυνομία, με συνέπεια να καθυστερήσουν και οι δικηγόροι σήμερα, να περάσουμε δύσκολες στιγμές μέχρι να έρθουμε», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, προσερχόμενος στα δικαστήρια της Λάρισας, για τη δίκη για τα Τέμπη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Είναι απαράδεκτο, είναι ανεπίτρεπτο, γιατί πολύ απλά οι αγρότες αφήνουν τα μπλόκα ανοιχτά, αλλά η αστυνομία δημιουργεί προβλήματα, ώστε να έρθουν εδώ οι άνθρωποι. Θα πω το εξής: Ό,τι και να κάνουν, όσο και να θέλουν να καθυστερήσουν, η δικαιοσύνη θα φανεί. Και θα μπουν στην φυλακή όλοι οι υπαίτιοι του εγκλήματος των Τεμπών. Γιατί αυτή η ιστορία είναι πολύ πιο βρώμικη απ’ ό,τι φαντάζεται ο Ελληνικός λαός».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κίνδυνος παραπλάνησης από διαφημίσεις οδοντικών εμφυτευμάτων

Καρκίνος του πνεύμονα: Έως 8.000 ζωές μπορούν να σωθούν με την έγκαιρη διάγνωση

Αγορά πολυτελών κατοικιών: Αυτές είναι οι προτεραιότητες των αγοραστών – Σε ποιες περιοχές στρέφονται και τι επιλέγουν

ΕΥΔΑΠ: Στο τραπέζι αλλαγές στους λογαριασμούς του νερού – Τι θα ισχύσει για ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
11:41 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή: Αποσύρθηκε προσθήκη για έργα του Ταμειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Γ.Γ. Αθλητισμού μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης απέσυρε μετά τις ...
10:47 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Παππάς: Ζητώ συγγνώμη για αυτό το επεισόδιο – Δεν τον γρονθοκόπησα

Την δική του εκδοχή για το περιστατικό με τον δημοσιογράφο Ν. Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο έδω...
09:40 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Διαμαντής Καραναστάσης: Ήπια δύο ποτήρια κρασί και μετά δυστυχώς πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι – Από αύριο μόνο φραπέ

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο πρώην βουλευτής, Διαμαντής Καραναστάσης, ο οποίος εντοπίστηκε...
04:47 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κάποιοι αγρότες δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις της κυβέρνησης, η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα