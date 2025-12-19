Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Τον συμβουλεύομαι για όλα» – Πώς θα περάσουν τις γιορτές

  • Η Αλεξάνδρα Νίκα έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες κατά την παρουσίαση της νέας συλλογής της σειράς 5226 Kids, που φέρει την υπογραφή της.
  • Η ίδια αποκάλυψε πως τον Κωνσταντίνο Αργυρό «τον συμβουλεύεται γενικά για όλα», καθώς «έχει πολύ ωραίο γούστο, και άποψη, και εμπειρία και με βοηθάει».
  • Όσον αφορά τις γιορτές, η οικογένεια θα τις περάσει οικογενειακά, με τη Νίκα να τονίζει πως «ο Κωνσταντίνος δουλεύει στο μαγαζί, οπότε προσπαθούμε να τον υποστηρίξουμε όπως μπορούμε».
Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα κατά την παρουσίαση της νέας συλλογής της σειράς 5226 Kids που φέρει την υπογραφή της και μεταξύ άλλων μίλησε και για τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό.

Στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day» του ALPHA, η Αλεξάνδρα Νίκα μίλησε για το νέο εγχείρημά της και είπε χαρακτηριστικά:

«Ήταν κάτι που το σκεφτόμουν όσο ήμουν στο σπίτι, ότι θα ήταν κάτι όμορφο για την οικογένεια και για το παιδί. Τον Κωνσταντίνο τον συμβουλεύομαι γενικά για όλα, γιατί έχει πολύ ωραίο γούστο, και άποψη, και εμπειρία και με βοηθάει. Τις γιορτές θα τις περάσουμε οικογενειακά. Ο Κωνσταντίνος δουλεύει στο μαγαζί, οπότε προσπαθούμε να τον υποστηρίξουμε όπως μπορούμε. Όποτε έχω αντοχές, γιατί δεν κοιμάμαι πολύ, πηγαίνω να τον δω στο μαγαζί».

12:36 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

10:51 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

10:10 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

09:45 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

