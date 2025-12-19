Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ πιθανότατα θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα

  • Η Νορβηγίδα πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία πάσχει από χρόνια πνευμονική νόσο, πιθανότατα θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα έπειτα από «σημαντική επιδείνωση» της υγείας της.
  • Η 52χρονη σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια ανίατη πνευμονική νόσο που την έχει επανειλημμένα αναγκάσει να μειώσει τα επίσημα καθήκοντά της.
  • Γίνονται οι απαραίτητες προετοιμασίες για τη μεταμόσχευση πνεύμονα, αν και δεν έχει ακόμη αποφασιστεί πότε η διάδοχος πριγκίπισσα θα ενταχθεί στη λίστα αναμονής.
Η Νορβηγίδα πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία πάσχει από χρόνια πνευμονική νόσο, πιθανότατα θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα έπειτα από «σημαντική επιδείνωση» της υγείας της, ανακοίνωσε σήμερα το Βασιλικό Παλάτι της Νορβηγίας.

Η 52χρονη σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια ανίατη πνευμονική νόσο που προκαλεί δυσκολίες στην αναπνοή και την έχει επανειλημμένα αναγκάσει να λάβει αναρρωτική άδεια ή να μειώσει τα επίσημα καθήκοντά της.

«Πλησιάζουμε στο σημείο όπου θα είναι απαραίτητη η μεταμόσχευση πνεύμονα και κάνουμε τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε αυτό να γίνει όταν έρθει η ώρα», δήλωσε ο Άρε Μάρτιν Χολμ, καθηγητής στο τμήμα Πνευμονολογίας στο νοσοκομείο Ρικσοσπιτάλετ.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί πότε η διάδοχος πριγκίπισσα θα ενταχθεί στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα», πρόσθεσε, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Παλατιού.

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ ακύρωσε για άλλη μια φορά τις δημόσιες εμφανίσεις της τον Οκτώβριο για να υποβληθεί σε θεραπεία.

«Αυτό το φθινόπωρο, αρκετές εξετάσεις έδειξαν σημαντική επιδείνωση της υγείας της διαδόχου πριγκίπισσας», ανακοίνωσε σήμερα το Παλάτι.

Τους τελευταίους μήνες, ο γιος της, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, είναι αυτός που απασχολεί τα πρωτοσέλιδα του νορβηγικού Τύπου.

Στο χειρότερο σκάνδαλο που έχει αμαυρώσει ποτέ τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, ο 28χρονος, που γεννήθηκε από μια σχέση πριν από τον γάμο της μητέρας του με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, πρόκειται να δικαστεί για τέσσερις κατηγορίες βιασμού και 28 άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης πρώην συντρόφων.

Η δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 3 Φεβρουαρίου. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών.

