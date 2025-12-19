Βουλή: Αποσύρθηκε προσθήκη για έργα του Ταμειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Γ.Γ. Αθλητισμού μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης απέσυρε μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης τη νομοθετική βελτίωση που κατέθεσε νωρίτερα και προέβλεπε να παραμείνουν ενεργά έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έχουν πρόβλημα με τις προβλέψεις των συμβάσεών τους αλλά έχει εκκινήσει η διαδικασία νομικών δεσμεύσεων για τη υλοποίησή τους, στο συζητούμενο σχέδιο νόμου για το «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» στην Ολομέλεια.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την απόσυρσή της, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν είναι νομοθετική βελτίωση αλλά προσθήκη νέας διάταξης, η οποία είναι ασαφές ποια έργα αφορά και ποια είναι η ανάγκη της.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μετά τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης απέσυρε την προσθήκη, εξηγώντας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως «η ανάγκη αυτής κρίθηκε αναγκαία καθώς, σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου για το Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που σε λίγη ώρα θα ψηφιστεί, υπάρχει ένα όριο για την απένταξη έργων – όριο που το θέσαμε ακριβώς για να καθαρίσουμε το πεδίο από έργα που είναι ανενεργά ή έχουν άλλα προβλήματα. Αυτό, θα δημιουργούσε προβλήματα σε κάποια έργα που είναι σε εξέλιξη που έχουν νομικές δεσμεύσεις. Όμως, επειδή, το κείμενο της προσθήκης είναι στο όριο μεταξύ νομοθετικής και διάταξης νόμου, την αποσύρω για να έρθει στο επόμενο νομοσχέδιο».

Η προσθήκη που κατατέθηκε και αποσύρθηκε θα εντάσσονταν ως εδάφιο στο άρθρο 46 του νομοσχεδίου και προέβλεπε ότι «έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατ’ εφαρμογή προγραμματικών συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και για τα οποία δεν πληρούνται οι όροι των οικείων προγραμματικών συμβάσεων, εφόσον δεν έχουν διασφαλισμένη χρηματοδότηση εντός του εγκεκριμένου ορίου προϋπολογισμού του οικείου ΤΠΑ 2021- 2025, θεωρούνται ενεργά και χρηματούνται, εφόσον, έως τη δημοσίευση του παρόντος, έχει εκκινήσει η διαδικασία ανάληψης νομικών δεσμεύσεων για την υλοποίησή τους, κατά παρέκκλιση τυχόν αντίθετων προβλέψεων των συμβάσεων αυτών».

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζιος ανέφερε ότι «κατά τη νομική μας άποψη αυτή δεν είναι νομοθετική βελτίωση αλλά τροπολογία – προσθήκη που θα έπρεπε να έχει Αιτιολογική Έκθεση, να συζητηθεί. Με αυτή την προσθήκη εισάγεται νέα αυθεντική ρύθμιση. Και τα ερωτήματα είναι: ποια νέα έργα αφορά που σήμερα αποπειράσθε να ρυθμίσετε; Ποιο είναι το επείγον ώστε στη λήξη της λειτουργίας της Βουλής για το έτος να περάσει αυτή η τροπολογία; Πώς μπορούμε έτσι να την ψηφίσουμε ως βουλευτές εάν δεν γνωρίζουμε ούτε τα βασικά;».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ανέφερε πως «θεωρούμε και εμείς ότι θα πρέπει να αποσυρθεί η διάταξη διότι είναι απολύτως ασαφείς οι διατυπώσεις της. Ο υπουργός θα πρέπει να μας πει πόσα και ποια ακριβώς έργα αφορά αυτή η διάταξη. Αυτό δεν είναι νομοθετική βελτίωση, είναι μια ακόμη παρέκκλιση πάνω στην παρέκκλιση γιατί λέει ότι θα μπορούν να προσχωρούν συμβάσεις για τις οποίες δεν πληρούνται οι όροι των οικείων προγραμματικών συμβάσεων και θα προχωρούν εφόσον έχει αναληφθεί η δέσμευση σε μελλοντικό χρόνο! Πότε, πως, ποια έργα αφορά και γιατί έρχεται την τελευταία στιγμή και μάλιστα όταν έχει προηγηθεί μια 15ωρη συνεδρίαση την Ολομέλεια», είπε ο κ. Παππάς.

Ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας ζήτησε και αυτός την απόσυρση της προσθήκης λέγοντας πως «αυτή έρχεται μια ώρα περίπου πριν κλείσει η συνεδρίαση. Αυτή δεν είναι νομοθετική βελτίωση αλλά προσθήκη ολόκληρου εδαφίου που πιθανόν να καλύπτει έργα με κονδύλια εκατομμυρίων ευρώ. Δεν γνωρίζουμε τι αφορά, μας ήρθε έτσι “ιπτάμενα” και ξαφνικά. Δεν έχουμε την δυνατότητα ούτε να το μελετήσουμε, ούτε να το συζητήσουμε και θα πρέπει να αποσυρθεί γιατί η προσθήκη εδαφίου δεν είναι νομοθετική βελτίωση».