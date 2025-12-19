Πούτιν: Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες – ο ρωσικός στρατός προελαύνει σε όλα τα μέτωπα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί, ότι η Μόσχα δεν πιστεύει πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Πούτιν τόνισε εξάλλου ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με βάση τις αρχές που παρουσίασε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 2024.

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδαφικά κέρδη που σημειώνει τον τελευταίο καιρό ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα».

«Τα στρατεύματά μας προελαύνουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου (…) ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», είπε χαρακτηριστικά.