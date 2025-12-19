Πούτιν: Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες – ο ρωσικός στρατός προελαύνει σε όλα τα μέτωπα

Σύνοψη από το

  • Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα δεν πιστεύει πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες.
  • Ο Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, με βάση τις αρχές που παρουσίασε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 2024.
  • Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδαφικά κέρδη που σημειώνει ο ρωσικός στρατός, διαβεβαιώνοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί, ότι η Μόσχα δεν πιστεύει πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Πούτιν τόνισε εξάλλου ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με βάση τις αρχές που παρουσίασε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 2024.

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδαφικά κέρδη που σημειώνει τον τελευταίο καιρό ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα».

«Τα στρατεύματά μας προελαύνουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου (…) ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», είπε χαρακτηριστικά.

11:36 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

