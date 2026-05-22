Washington Post: Οι ΗΠΑ ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα για την προστασία του Ισραήλ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
Οι ΗΠΑ εξάντλησαν ένα σημαντικό μέρος του προηγμένου οπλοστασίου τους αντιπυραυλικής άμυνας, ενώ προστάτευαν το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, αναφέρει ρεπορτάζ της Washington Post.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερα από 200 αναχαιτιστικά THAAD για να αντιμετωπίσουν τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους -περίπου το μισό του συνολικού αποθέματος του Πενταγώνου- ενώ το Ισραήλ διατήρησε μεγάλο μέρος του δικού του οπλοστασίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Τα στοιχεία φέρεται να δείχνουν πόσο μεγάλο βάρος σήκωσε η Ουάσινγκτον για την αναχαίτιση των εισερχόμενων πυρών, καθώς το Ισραήλ βασιζόταν πολύ λιγότερο στα δικά του αμυντικά συστήματα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν λιγότερους από 100 αναχαιτιστικούς Arrow και περίπου 90 πυραύλους David’s Sling, ανέφερε η Post.

Οι ΗΠΑ φέρονται να έχασαν το 20% του οπλοστασίου των drone Reaper σε επιθέσεις στο Ιράν

Παράλληλα, ρεπορτάζ του Bloomberg News αναφέρει ότι το Ιράν έχει καταστρέψει περισσότερα από δύο δωδεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper που λειτουργούν από τις αμερικανικές δυνάμεις από την έναρξη του τρέχοντος πολέμου.

Οι απώλειες εκτιμήθηκαν σε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια – σχεδόν το 20% του προπολεμικού αποθέματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Πενταγώνου, ανέφερε το Bloomberg News, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Πολλά από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν εν πτήσει από την ιρανική αεράμυνα, ενώ άλλα καταστράφηκαν στο έδαφος κατά τη διάρκεια πυραυλικών επιθέσεων σε αμερικανικές εγκαταστάσεις ή χάθηκαν σε επιχειρησιακά ατυχήματα, δήλωσε στο Bloomberg ένα άγνωστο άτομο «με άμεση γνώση».

Οι εκθέσεις του αμερικανικού Κογκρέσου δείχνουν ότι ο αμερικανικός στρατός υπέστη ζημιές ή καταστροφές σε τουλάχιστον 42 αεροσκάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου, με τις συνολικές απώλειες εξοπλισμού να εκτιμώνται κοντά στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε.

Πηγή: Al Jazeera

