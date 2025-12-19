Γιώργος Μαζωνάκης: «Φοβόταν, θεώρησα ότι έπρεπε να τον προστατεύσω» – Τι λέει η τραγουδίστρια, Νωαίνα για τον Στέφανο Παπαδόπουλο

Σύνοψη από το

  • Η Νωαίνα έσπασε τη σιωπή της μιλώντας στο «Buongiorno» στο MEGA, αποκαλύπτοντας όσα έζησε στο «Fever» με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Στέφανο Παπαδόπουλο.
  • Ο Στέφανος Παπαδόπουλος της εκμυστηρεύτηκε ότι «ένιωθε μια πίεση και ότι έχει αρχίσει να φοβάται» λόγω πιέσεων από την παραγωγή να παραμείνει στο καμαρίνι του κυρίου Μαζωνάκη με υπονοούμενο ότι πρέπει να γίνει και κάτι μεταξύ τους, όπως υποστήριξε η Νωαίνα.
  • Η τραγουδίστρια ανέλαβε να τον προστατεύσει, ενώ αποκάλυψε πως υπήρξε μάρτυρας περιστατικού όπου κάποιος της παραγωγής τον χτύπησε στον ώμο λέγοντας, «έτσι θα κάνεις καριέρα», προσθέτοντας και δικές της παρόμοιες εμπειρίες παρενόχλησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

lifestyle

Μαζωνάκης- Νωαίνα- Στέφανος Παπαδόπουλος

Σπάει τη σιωπή της η τραγουδίστρια που εμφανιζόταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Στέφανο Παπαδόπουλο. Η Νωαίνα μίλησε στο «Buongiorno» στο MEGA με τη Φαίη Σκορδά και αποκάλυψε τα όσα έζησε εκείνη στο «Fever».

«Ο κ. Μαζωνάκης είχε προσλάβει εμένα και άλλα δυο παιδιά από το The Voice για να συμμετέχουμε μαζί του στο Fever. Στην πρώτη πρόβα τζενεράλε έδιωξε το ένα παιδί και μετά από δυο ημέρες ήρθε ο Στέφανος. Όταν ήρθε ο Στέφανος στο μαγαζί, τη δεύτερη φορά που θα βγαίναμε να τραγουδήσουμε μας είπε ότι ήθελε να μας πει κάτι που έγινε με το οποίο ένιωθε πάρα πολύ άβολα.

Μας είπε ότι ένιωθε μια πίεση και ότι έχει αρχίσει να φοβάται γιατί το προηγούμενο βράδυ μετά την πρόβα, είχε μείνει στο καμαρίνι του Γιώργου με έναν φίλο του μέχρι το πρωί. Μας είπε ότι δεν μπορούσαν να φύγουν και ότι είχε αρχίσει να δέχεται πιέσεις από άτομα της παραγωγής που ήθελαν να τον στείλουν στο καμαρίνι του κυρίου Μαζωνάκη με υπονοούμενο ότι πρέπει να γίνει και κάτι μεταξύ τους» είπε η Νωαίνα και πρόσθεσε:

«Με το που τον γνώρισα τον άνθρωπο είχε γίνει αυτό το περιστατικό. Εγώ ήμουν η μεγαλύτερη από το μουσικό σχήμα, οπότε κατευθείαν θεώρησα ότι έπρεπε με κάποιον τρόπο να τον προστατέψω. Ο Στέφανος μπήκε σε άλλο καμαρίνι πια, που το μοιραζόμασταν, δεν ήταν μόνος του, τα βράδια που ήταν να φύγουμε πάντα ήμασταν μαζί του για να μη μένει μόνος του με άτομα που ήταν μέρος της παραγωγής.

Ήμουν μπροστά όταν κάποιος της παραγωγής τον χτύπησε στον ώμο και του είπε, “έτσι θα κάνεις καριέρα”. Εγώ ήμουν μπροστά σε ένα περιστατικό, αλλά σύμφωνα με τα λεγόμενά του είχαν γίνει τουλάχιστον 4-5 περιστατικά. Δεν είχε εκφράσει επιθυμία να φύγει από το σχήμα αλλά από ένα σημείο και μετά είχε μαθευτεί ότι ήθελε με κάποιο τρόπο να αντιδράσει, και κάπως έτσι τον άφησαν ήσυχο».

Για τον λόγο που αποφάσισε να πάρει θέση στο θέμα, η Νωαίνα είπε: «Ήμουν η μεγαλύτερη και μοναδική γυναίκα στο σχήμα. Είχα μπροστά μου ένα παιδάκι 20 χρονών να μου λέει “φοβάμαι, νιώθω πολύ άβολα, δέχομαι πίεση”. Ήταν χρέος μου να κάνω ό, τι μπορούσα, για να αποφύγουμε να έρθει σε επαφή με άνθρωπο της παραγωγής που ενδεχομένως να ήθελε να τον προωθήσει στο καμαρίνι.

Για να είμαι ειλικρινής, επειδή είχα κι εγώ δυο παρόμοια, πολύ έντονα περιστατικά, το ένα το 2016 όταν ήμουν στο X-Factor που είχα δεχθεί πολύ έντονη παρενόχληση από συγκεκριμένο άνθρωπο…είχα δεχτεί μετά απειλές για τη ζωή μου, με χτύπησαν, με έφτυσαν, έχανα δουλειές από μαγαζιά και στην πορεία ενώ δούλευα πάλι σε μαγαζιά, θα δούλευα το 2018 με ένα πολύ μεγάλο όνομα, που κι αυτός προσπάθησε να με παρενοχλήσει σεξουαλικά, αντέδρασα και την ίδια μέρα απολύθηκα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κίνδυνος παραπλάνησης από διαφημίσεις οδοντικών εμφυτευμάτων

Καρκίνος του πνεύμονα: Έως 8.000 ζωές μπορούν να σωθούν με την έγκαιρη διάγνωση

Αγορά πολυτελών κατοικιών: Αυτές είναι οι προτεραιότητες των αγοραστών – Σε ποιες περιοχές στρέφονται και τι επιλέγουν

ΕΥΔΑΠ: Στο τραπέζι αλλαγές στους λογαριασμούς του νερού – Τι θα ισχύσει για ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
12:12 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Τον συμβουλεύομαι για όλα» – Πώς θα περάσουν τις γιορτές

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα κατά την παρουσίαση της νέας συλλογής...
10:51 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του μετά τη μήνυση του Στέφανου Παπαδόπουλου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο τραγουδ...
10:10 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, δεν ήμουν αρκετά γενναία για να το καταγγείλω» – Η αποκάλυψη που σόκαρε τους συνεργάτες της

Σε μια αποκάλυψη σοκ προχώρησε στον αέρα της εκπομπής «Breakfast@STAR» η Ελένη Χατζίδου. Όπως ...
09:45 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Τριαντάφυλλος για Μαζωνάκη: Αν υπάρχουν αποδείξεις ναι, αλλά κάπως έχει παραγίνει αυτό το θέμα

Δηλώσεις έκανε ο Τριαντάφυλλος στην κάμερα του ALPHA και της εκπομπής “Happy Day” ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα