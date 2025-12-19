Γιώργος Μαζωνάκης: «Φοβόταν, θεώρησα ότι έπρεπε να τον προστατεύσω» – Τι λέει η τραγουδίστρια, Νωαίνα για τον Στέφανο Παπαδόπουλο

Σπάει τη σιωπή της η τραγουδίστρια που εμφανιζόταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Στέφανο Παπαδόπουλο. Η Νωαίνα μίλησε στο «Buongiorno» στο MEGA με τη Φαίη Σκορδά και αποκάλυψε τα όσα έζησε εκείνη στο «Fever».

«Ο κ. Μαζωνάκης είχε προσλάβει εμένα και άλλα δυο παιδιά από το The Voice για να συμμετέχουμε μαζί του στο Fever. Στην πρώτη πρόβα τζενεράλε έδιωξε το ένα παιδί και μετά από δυο ημέρες ήρθε ο Στέφανος. Όταν ήρθε ο Στέφανος στο μαγαζί, τη δεύτερη φορά που θα βγαίναμε να τραγουδήσουμε μας είπε ότι ήθελε να μας πει κάτι που έγινε με το οποίο ένιωθε πάρα πολύ άβολα.

Μας είπε ότι ένιωθε μια πίεση και ότι έχει αρχίσει να φοβάται γιατί το προηγούμενο βράδυ μετά την πρόβα, είχε μείνει στο καμαρίνι του Γιώργου με έναν φίλο του μέχρι το πρωί. Μας είπε ότι δεν μπορούσαν να φύγουν και ότι είχε αρχίσει να δέχεται πιέσεις από άτομα της παραγωγής που ήθελαν να τον στείλουν στο καμαρίνι του κυρίου Μαζωνάκη με υπονοούμενο ότι πρέπει να γίνει και κάτι μεταξύ τους» είπε η Νωαίνα και πρόσθεσε:

«Με το που τον γνώρισα τον άνθρωπο είχε γίνει αυτό το περιστατικό. Εγώ ήμουν η μεγαλύτερη από το μουσικό σχήμα, οπότε κατευθείαν θεώρησα ότι έπρεπε με κάποιον τρόπο να τον προστατέψω. Ο Στέφανος μπήκε σε άλλο καμαρίνι πια, που το μοιραζόμασταν, δεν ήταν μόνος του, τα βράδια που ήταν να φύγουμε πάντα ήμασταν μαζί του για να μη μένει μόνος του με άτομα που ήταν μέρος της παραγωγής.

Ήμουν μπροστά όταν κάποιος της παραγωγής τον χτύπησε στον ώμο και του είπε, “έτσι θα κάνεις καριέρα”. Εγώ ήμουν μπροστά σε ένα περιστατικό, αλλά σύμφωνα με τα λεγόμενά του είχαν γίνει τουλάχιστον 4-5 περιστατικά. Δεν είχε εκφράσει επιθυμία να φύγει από το σχήμα αλλά από ένα σημείο και μετά είχε μαθευτεί ότι ήθελε με κάποιο τρόπο να αντιδράσει, και κάπως έτσι τον άφησαν ήσυχο».

Για τον λόγο που αποφάσισε να πάρει θέση στο θέμα, η Νωαίνα είπε: «Ήμουν η μεγαλύτερη και μοναδική γυναίκα στο σχήμα. Είχα μπροστά μου ένα παιδάκι 20 χρονών να μου λέει “φοβάμαι, νιώθω πολύ άβολα, δέχομαι πίεση”. Ήταν χρέος μου να κάνω ό, τι μπορούσα, για να αποφύγουμε να έρθει σε επαφή με άνθρωπο της παραγωγής που ενδεχομένως να ήθελε να τον προωθήσει στο καμαρίνι.

Για να είμαι ειλικρινής, επειδή είχα κι εγώ δυο παρόμοια, πολύ έντονα περιστατικά, το ένα το 2016 όταν ήμουν στο X-Factor που είχα δεχθεί πολύ έντονη παρενόχληση από συγκεκριμένο άνθρωπο…είχα δεχτεί μετά απειλές για τη ζωή μου, με χτύπησαν, με έφτυσαν, έχανα δουλειές από μαγαζιά και στην πορεία ενώ δούλευα πάλι σε μαγαζιά, θα δούλευα το 2018 με ένα πολύ μεγάλο όνομα, που κι αυτός προσπάθησε να με παρενοχλήσει σεξουαλικά, αντέδρασα και την ίδια μέρα απολύθηκα».