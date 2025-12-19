Πούτιν: Προειδοποιεί το Κίεβο με αντίποινα για την επίθεση σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο

Με αντίποινα προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν το Κίεβο για την επίθεση σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι η Μόσχα πάντα προχωράει σε αντίποινα για τέτοιες επιθέσεις. Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι η επίθεση «θα δημιουργήσει μόνο επιπλέον απειλές».

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία απαντά τακτικά με «πολύ ισχυρότερες επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας.

Επιπλέον προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε απειλή για αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ της Ρωσίας «θα οδηγήσει απλώς σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της σύγκρουσης» και θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μεγάλης κλίμακας διεθνή σύγκρουση».