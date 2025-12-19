Πούτιν: Προειδοποιεί το Κίεβο με αντίποινα για την επίθεση σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο

  • Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποίησε το Κίεβο με αντίποινα για την επίθεση σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο, δηλώνοντας ότι η Μόσχα πάντα προχωράει σε αντίποινα για τέτοιες ενέργειες.
  • Ο Πούτιν ανέφερε ότι η επίθεση «θα δημιουργήσει μόνο επιπλέον απειλές» και πρόσθεσε ότι η Ρωσία απαντά τακτικά με «πολύ ισχυρότερες επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας.
  • Επιπλέον, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απειλή για αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ «θα οδηγήσει απλώς σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της σύγκρουσης» και θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μεγάλης κλίμακας διεθνή σύγκρουση».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βλαντίμιρ Πούτιν
Πηγή: ΕΡΑ

Με αντίποινα προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν το Κίεβο για την επίθεση σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι η Μόσχα πάντα προχωράει σε αντίποινα για τέτοιες επιθέσεις. Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι η επίθεση «θα δημιουργήσει μόνο επιπλέον απειλές».

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία απαντά τακτικά με «πολύ ισχυρότερες επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας.

Επιπλέον προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε απειλή για αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ της Ρωσίας «θα οδηγήσει απλώς σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της σύγκρουσης» και θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μεγάλης κλίμακας διεθνή σύγκρουση».

