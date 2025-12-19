Η Ουκρανία χτύπησε τάνκερ του σκιώδους στόλου της Ρωσίας στη Μεσόγειο – Έπλεε νότια της Κρήτης

Enikos Newsroom

διεθνή

Η Ουκρανία χτύπησε τάνκερ του σκιώδους στόλου της Ρωσίας στη Μεσόγειο – Έπλεε νότια της Κρήτης

Ουκρανικά drones έπληξαν ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο Θάλασσα, το οποίο ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Μόσχας, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Reuters αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφαλείας SBU της Ουκρανίας. Το πλοίο ήταν άδειο κατά τη στιγμή της επίθεσης και έπλεε σε διεθνή ύδατα νότια της Κρήτης.

«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου ‘σκιώδους στόλου’, το QENDIL. Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις» και να χρηματοδοτεί «τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», ανέφερε η πηγή της SBU.

Ο εν λόγω αξιωματούχος της SBU, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια «νέα άνευ προηγουμένου ειδική επιχείρηση», ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης.

Δεν έδωσε καμιά επιπλέον λεπτομέρεια, κυρίως για τον τόπο από τον οποίο εξαπολύθηκε η επίθεση και για τις χώρες πάνω από τις οποίες μπορεί να πέταξαν τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Καθώς το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο, δεν υπάρχει καμιά περιβαλλοντική απειλή από την επιχείρηση, διαβεβαίωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι το πλοίο «υπέστη σημαντικές ζημιές» και δεν είναι πλέον σε κατάσταση «να εκπληρώσει την αποστολή του».

«Ο εχθρός οφείλει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει να τον πλήττει παντού στον κόσμο, όπου κι αν βρίσκεται», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

 

Δείτε βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τάξη στις ιατρικές διαφημίσεις για την προστασία των πολιτών βάζει ο ΙΣΑ

Μακροζωία: Τι παίζει πιο σημαντικό ρόλο ακόμα και από την διατροφή και την άσκηση, σύμφωνα με μελέτη

ΕΥΔΑΠ: Οδηγός για τις αλλαγές στα τιμολόγια του νερού – 17 ερωτήσεις και απαντήσεις

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής για τις ΑΠΔ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
11:47 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πούτιν: Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες – Ο ρωσικός στρατός προελαύνει σε όλα τα μέτωπα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου πο...
11:36 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ πιθανότατα θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα

Η Νορβηγίδα πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία πάσχει από χρόνια πνευμονική νόσο, πιθανότατα θα υ...
11:21 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Βλαντίμιρ Πούτιν: LIVE η συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό της χρονιάς

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραχωρεί σήμερα τη μαραθώνια ετήσια συνέντευξη Τύπου, απαντ...
10:40 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή της έκρηξης στο τζετ που μετέφερε τον οδηγό του NASCAR, Γκρεγκ Μπιφλ και την οικογένειά του

Ένα τρομακτικό βίντεο δημοσιεύτηκε που δείχνει το καταδικασμένο αεροπλάνο που μετέφερε τον θρύ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα