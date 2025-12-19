Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Αλλάζουν όνομα στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Archewell Foundation

  Το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ, το Ίδρυμα Archewell, θα μετονομαστεί σε Archewell Philanthropies, καθώς συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την ίδρυσή του.
  Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ίδρυσαν το Ίδρυμα Archewell αφότου παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020, με αποστολή «Εμφανίσου, κάνε το καλό».
  Φέτος, το φιλανθρωπικό ίδρυμα έχει υποστηρίξει ασφαλέστερους ψηφιακούς χώρους και την υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ έχει χρηματοδοτήσει την υποστήριξη παιδιών που έχουν πληγεί από συγκρούσεις.
Το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ, το Ίδρυμα Archewell, θα μετονομαστεί σε Archewell Philanthropies, καθώς συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την ίδρυσή του μετά το Megxit.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ίδρυσαν το Ίδρυμα Archewell, το οποίο ακολουθεί την αποστολή «Εμφανίσου, κάνε το καλό», αφότου παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και μετακόμισαν στο Λος Άντζελες το 2020.

Φέτος, το φιλανθρωπικό ίδρυμα έχει υποστηρίξει ασφαλέστερους ψηφιακούς χώρους και την υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Έχει επίσης χρηματοδοτήσει την υποστήριξη παιδιών που έχουν πληγεί από τις συγκρούσεις στη Γάζα και την Ουκρανία.

Το Ίδρυμα Archewell πήρε το όνομά του από την αρχαία ελληνική λέξη «αρχή» και το «πηγάδι», που συμβολίζει «μια άφθονη πηγή ή προμήθεια, ένα μέρος στο οποίο πηγαίνουμε για να σκάψουμε σε βάθος».

Εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν δήλωσε: «Αυτό το επόμενο κεφάλαιο επιτρέπει στον Πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν να διευρύνουν τις παγκόσμιες φιλανθρωπικές τους προσπάθειες ως οικογένεια, με ουσιαστική εμβέλεια και μέγιστο αντίκτυπο, βασισμένες στις ίδιες αξίες, συνεργασίες και τη δέσμευσή τους να εμφανίζονται και να κάνουν το καλό».

