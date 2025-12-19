Κουτσούμπας: Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση όλου του λαού

  Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση όλου του λαού.
  Οι αγρότες «έχουν τη στήριξη της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις», κάτι που απέδειξαν και με την αλληλεγγύη τους στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.
  Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι ο αντίπαλος είναι κοινός, καθώς «είναι η πολιτική του κέρδους, το εχθρικό σημερινό κράτος, η σάπια ΕΕ, που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα συμφέροντα των λίγων».
«Οι αγρότες, όχι μόνο δεν “ταλαιπωρούν την κοινωνία”, όπως συνεχίζει προκλητικά η κυβέρνηση να ισχυρίζεται, αλλά “ανοίγουν δρόμους” για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση όλου του λαού», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Γι’ αυτό, σημείωσε, «άλλωστε και έχουν τη στήριξη της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις». «Αυτό απέδειξαν οι βιοπαλαιστές αγρότες έμπρακτα με τη στάση και την αλληλεγγύη τους στον αγώνα που δίνουν οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών για τη δική τους δικαίωση. Σε τελική ανάλυση, ο αντίπαλος είναι κοινός, είναι η πολιτική του κέρδους, το εχθρικό σημερινό κράτος, η σάπια ΕΕ, που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα συμφέροντα των λίγων», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

 

