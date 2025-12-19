Τέμπη: Άρχισε η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – «Κρατάω μικρό καλάθι για την ελληνική δικαιοσύνη» λέει η Καρυστιανού

Στη Λάρισα έχουν μεταβεί σήμερα συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς διεξάγεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, μετά την τελευταία διακοπή στις 28 Νοεμβρίου με απόφαση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας προκειμένου να βρεθεί κατάλληλη η αίθουσα στο Δικαστικό Μέγαρο, όπου θα εκδικαστεί η υπόθεση.

Κατηγορούμενοι είναι o πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar. Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση στον Εφέτη Ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, από όπου ξεκίνησε η αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, πριν από την τραγική σύγκρουση στα Τέμπη.

Η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε για ακόμη μία φορά τη δυσπιστία της σε ό,τι αφορά την ελληνική Δικαιοσύνη, τονίζοντας: «Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών δεν μας ενόχλησαν καθόλου τα τρακτέρ στον δρόμο. Η αστυνομία ήταν βοηθητική, και εξυπηρετική και ήταν πολύ ευγενικοί όλοι. Μας ευχήθηκαν μάλιστα, να πάνε όλα καλά και να δικαιωθούμε.

Επειδή έχω την πικρή χθεσινή ανάμνηση με τον κ. Τριαντόπουλο, κρατάω μικρό καλάθι με την ελληνική δικαιοσύνη, διότι μου έχει αποδείξει πολλές φορές, ότι δεν έχει φερθεί σωστά στον ρόλο της. Εμείς θα καταδικαστούμε για να μην μάθουμε ποτέ για το τι συνέβη στους ανθρώπους μας… Ο καιρός έχει γυρίσματα, πιστεύω κάποια στιγμή η δίκη των Τεμπών θα γίνει από τη αρχή, σωστά και με ελεύθερους δικαστές».

Ο Πάνος Ρούτσι, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα δήλωσε: «Πέρασα μέσα από τα μπλόκα, άνοιξα μόνος μου, έβγαλα τους κώνους και με τους αγρότες συναντηθήκαμε μιλήσαμε και είναι δίπλα μας και εμείς στο πλάι τους. Ο αγώνας μας είναι κοινός, γιατί μιλάμε για δικαιοσύνη. Μαζί μέχρι τέλους. Έμαθα ότι πάμε στην ίδια μικρή αίθουσα, δεν ξέρω τι έγινε πάλι, γιατί δεν ξέρω αν θα χωρέσουμε πάλι. Από αυτή τη δίκη περιμένω να μπουν όλοι φυλακή. Επειδή τους είδα στο καφέ πριν λίγο, δεν είναι άνθρωποι, είναι απάνθρωποι, να γελάνε, να χαμογελάνε και να είναι όλοι μαζί, κατηγορούμενοι και δικηγόροι. Δεν μας είπαν κάτι, αν μας είχανε πλησιάσει δεν ξέρω τι θα είχε γίνει…».

Ο Παύλος Ασλανίδης από την πλευρά του τόνισε: «Ευχαριστούμε τους αγρότες που άνοιξαν τους δρόμους για να περάσουμε. Και αφού περάσαμε τους δρόμους, σήμερα να κλείσουμε μέσα τον Τερεζάκη και όλη την υπόλοιπη συμμορία που συγκάλυψε τα Τέμπη».

Η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών Μαίρη Χατζηκωνσταντή, επισήμανε: «Παρότι εδώ και μία εβδομάδα είχαμε τις απόλυτες διαβεβαιώσεις ότι ο δρόμος θα είναι ανοιχτός από τα αγροτικά μπλόκα, δυστυχώς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αντί να έχει εναρμονίσει στις αποφάσεις των αγροτών, δηλαδή την ανοιχτή λωρίδα που υπήρχε, τις δικές του οδηγίες, και να μας αφήσει να περάσουμε, χρειάστηκε από αξημέρωτα να φωνάζουμε και να μαλώνουμε, οι περισσότεροι πήγαν από παρακαμπτήριους. Μίλησα με αγρότες στα Μάλγαρα και με διαβεβαίωσαν και το είδα και δια ζώσης ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος, απλά δεν φρόντισε το υπουργείο να ενημερωθεί και να βάλεις κώνους στο σημείο. Το ίδιο συνέβη στην Κατερίνη και πήρα το «100» και κανείς δεν ήταν ενήμερος. Υπήρξε μπάχαλο. Η δίκη ξεκινάει και δεν έχω δει να έχουν έρθει μέσα συγγενείς, τι πρέπει να έχουν διαπιστευτήρια για να έρθουν οι συγγενείς; Και δεν ήταν το πρόβλημα με τους αγρότες, αλλά με την αστυνομία”.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τόνισε: «Η κυβέρνηση δρα κατασταλτικά και αντιδημοκρατικά, οπότε δεν θα μου φαινόταν περίεργο αυτό που έκανε στη διαδρομή από Θεσσαλονίκη για τη Λάρισα. Δεν ενημέρωσαν την αστυνομία, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν και οι δικηγόροι σήμερα, να περάσουμε δύσκολα μέχρι να έρθουμε. Είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο γιατί οι αγρότες αφήνουν τα μπλόκα ανοιχτά, αλλά η αστυνομία δημιουργεί προβλήματα ώστε να έρθουν εδώ οι άνθρωποι και να δικαστούν. Ότι και να κάνουν, όσο και να θέλουν να καθυστερήσουν, η δικαιοσύνη θα φανεί και θα μπουν στην φυλακή όλοι υπαίτιοι του εγκλήματος των Τεμπών. Αυτή η ιστορία είναι πολύ πιο βρόμικη από ότι φαντάζεται ο ελληνικός λαός.

Και ένα δεύτερο, επειδή ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε μαξιμαλιστικές τις διεκδικήσεις των αγροτών, έχω να του πω το εξής: Μαξιμαλισμός δεν είναι να διεκδικείς τον κόπο και τα λεφτά σου, είναι να στερείς το ψωμί από τον άλλον, να τον βρίζεις, να τον λοιδορείς και να του υποβιβάζεις την νοημοσύνη. Ντροπή. Καλά κάνουν να οι αγρότες να διεκδικήσουν, αλλιώς θα ηττηθούν».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσερχόμενη στο δικαστήριο εξαπέλυσε πυρά πως γίνεται προσπάθεια να αποβληθούν οι συγγενείς από τη σημερινή δίκη, ενώ έκανε λόγο για «αισχρή συκοφαντία ότι οι γονείς καθυστερούν τη διαδικασία».