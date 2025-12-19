Σταμάτης Γονίδης: Είδα την αγάπη μέσα απ’ το παιδί μου και έκλαψα κρυφά μόνος μου

Σύνοψη από το

  • Ο Σταμάτης Γονίδης παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της Super Κατερίνα, αποκαλύπτοντας πως «Τσακώνομαι μία φορά τα πέντε χρόνια, αλλά γκρεμίζω το σπίτι». Τονίζει επίσης ότι δεν θέλει η πεντάχρονη κόρη του να τον βλέπει να μαλώνει.
  • Ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως κάποτε «μ’ είχε στεναχωρήσει η μεγάλη μου κόρη και δεν μου μίλαγε για αρκετό καιρό».
  • Αφού σκέφτηκε τη συγχώρεση, ο Γονίδης είδε την αγάπη της κόρης του, η οποία τον φρόντιζε όταν ήταν χτυπημένος στο κρεβάτι, λέγοντας «έδωσες αγάπη και την παίρνω πίσω».
Enikos Newsroom

lifestyle

Σταμάτης Γονίδης

Ο Σταμάτης Γονίδης παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της Super Κατερίνα.

«Τσακώνομαι μία φορά τα πέντε χρόνια, αλλά γκρεμίζω το σπίτι. Και εύχομαι να μη συμβαίνει αυτό, γιατί τώρα η κόρη μου είναι ένα παιδί που μεγαλώνει με πολλή αγάπη Η κόρη μου είναι πέντε. Και δεν θέλω ας πούμε να με δει να μαλώνω με τη μαμά της. Μια φορά που φώναξα, λέω «παίζω θέατρο, κάνω πλάκα», είπε αρχικά ο Σταμάτης Γονίδης.

Και πρόσθεσε: «Κάποτε μ’ είχε στεναχωρήσει η μεγάλη μου κόρη και δεν μου μίλαγε για αρκετό καιρό. Όταν μου ξαναμίλησε, ενώ εγώ το κρατούσα, έκατσα και σκέφτηκα: Εδώ ο Θεός με συγχωρεί τόσες βλακείες που έχω κάνει, δεν θα συγχωρέσω κι εγώ το παιδί μου; Πρέπει να έχω καλό παράδειγμα. Και μετά είδα την αγάπη μέσα απ’ το παιδί μου και έκλαψα κρυφά μόνος μου.

Είδα την κόρη μου τη μεγάλη να νοιάζεται για μένα, που είχα χτυπήσει κι ήμουν στο κρεβάτι, και να σηκώνεται να έρχεται να κοιτάζει αν είμαι καλά. Λέω κοίταξε, έδωσες αγάπη και την παίρνω πίσω».

14:46 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

