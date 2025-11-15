Σταμάτης Γονίδης για Νότη Σφακιανάκη: «Τον ξέρω, είναι ένας άνθρωπος ξεχωριστός…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σταμάτης Γονίδης
Φωτογραφία: sgonidis_official/ Instagram

Τον Σταμάτη Γονίδη συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ο καταξιωμένος ερμηνευτής, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, αναφέρθηκε στον Νότη Σφακιανάκη και στην βαριά απώλεια με την οποία ήρθε αντιμέτωπος ο σπουδαίος συνάδελφός του, πριν από λίγες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 62 ετών, στις 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του αγαπημένου λαϊκού ερμηνευτή.

Μιλώντας για τον επιτυχημένο τραγουδιστή, ο Σταμάτης Γονίδης είπε ότι: «Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον ίδιο. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα της, γιατί έχω μάθει ότι ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Τον Νότη τον ξέρω, είναι ένας άνθρωπος ξεχωριστός. Για εμένα είναι ένας από τους μεγάλους καλλιτέχνης, που έχει περάσει από τον χώρο μας. Τον αγαπάω πολύ και το ξέρει και με αγαπάει. Είναι κλειστός χαρακτήρας και ειδικά τώρα στις δύσκολες στιγμές. Του εύχομαι να το ξεπεράσει, καλό κουράγιο!».

«Δεν είναι το συμβάν αυτό νομίζω, που θα κάνει τον Παναγιώτη να γυρίσει ή να μην γυρίσει. Η απόφαση που έχει πάρει, έχει παρθεί πριν συμβεί αυτό που συνέβη. Άρα λοιπόν εκείνος ξέρει αν θα νιώσει την ανάγκη να επανέλθει. Αυτό το γνωρίζει ο ίδιος και κανένας άλλος», εξήγησε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης στη συνέχεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 χρυσές συμβουλές για μια φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Αραιά φρύδια μετά τα 50: Φταίει η εμμηνόπαυση ή τα beauty trends; Τι μπορείτε να κάνετε

Τι είπε ο Μαρινάκης για την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από την Fitch

Θεσσαλία: Στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας στις 23 Νοεμβρίου οι τελικές αποφάσεις αγροτών και κτηνοτρόφων για τα μπλόκα

Siri: «Μιλάει» πλέον με το οικοσύστημα Samsung SmartThings

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:23 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Μαίρη Συνατσάκη: Το τρυφερό βίντεο που δημοσίευσε με την σχεδόν τριών ετών κόρη της – «Είναι ό,τι πιο υπέροχο…»

Σε λιγότερο από ένα μήνα, η κόρη της Μαίρης Συνατσάκη και του Ίαν Στρατή θα γίνει τριών ετών. ...
21:55 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Όταν τα παιδιά αρρωσταίνουν παθαίνω σοκ, δεν κοιμάμαι το βράδυ…»

Στην εκπομπή «Μαμά-δες» και την Ευγενία Δημητροπούλου έδωσε συνέντευξη η Ευαγγελία Συριοπούλου...
21:15 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Κωνσταντίνος Αργυρός: Kάνει γυμναστική στη Νέα Υόρκη λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία του – Η φωτογραφία που ανήρτησε στο Instagram

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με αφορμή τη μεγάλη συναυλία ...
19:37 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Γιάννης Τσορτέκης: «Η μεγαλύτερη αγωνία για τα παιδιά μου είναι να μπορώ να τα ξαναδώ – Δεν είναι καθόλου αυτονόητο»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη ήταν το πρωί του Σαββάτου (15/11), ο Γιάννης Τσορτέ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα