Σταμάτης Γονίδης για Νότη Σφακιανάκη: «Τον ξέρω, είναι ένας άνθρωπος ξεχωριστός…»

Τον Σταμάτη Γονίδη συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ο καταξιωμένος ερμηνευτής, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, αναφέρθηκε στον Νότη Σφακιανάκη και στην βαριά απώλεια με την οποία ήρθε αντιμέτωπος ο σπουδαίος συνάδελφός του, πριν από λίγες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 62 ετών, στις 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του αγαπημένου λαϊκού ερμηνευτή.

Μιλώντας για τον επιτυχημένο τραγουδιστή, ο Σταμάτης Γονίδης είπε ότι: «Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον ίδιο. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα της, γιατί έχω μάθει ότι ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Τον Νότη τον ξέρω, είναι ένας άνθρωπος ξεχωριστός. Για εμένα είναι ένας από τους μεγάλους καλλιτέχνης, που έχει περάσει από τον χώρο μας. Τον αγαπάω πολύ και το ξέρει και με αγαπάει. Είναι κλειστός χαρακτήρας και ειδικά τώρα στις δύσκολες στιγμές. Του εύχομαι να το ξεπεράσει, καλό κουράγιο!».

«Δεν είναι το συμβάν αυτό νομίζω, που θα κάνει τον Παναγιώτη να γυρίσει ή να μην γυρίσει. Η απόφαση που έχει πάρει, έχει παρθεί πριν συμβεί αυτό που συνέβη. Άρα λοιπόν εκείνος ξέρει αν θα νιώσει την ανάγκη να επανέλθει. Αυτό το γνωρίζει ο ίδιος και κανένας άλλος», εξήγησε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης στη συνέχεια.