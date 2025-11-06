Μέγκαν Μαρκλ: Κάνει εντυπωσιακό comeback στο Χόλιγουντ – Η ταινία που θα την φέρει ξανά μπροστά στις κάμερες

Enikos Newsroom

lifestyle

meghan markle Μέγκαν Μαρκλ
Φωτογραφία: AP

Η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζεται για μια εντυπωσιακή επιστροφή στην υποκριτική, οκτώ χρόνια μετά την αποχώρησή της από το Χόλιγουντ, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun.

Η δούκισσα του Σάσεξ, που είχε εγκαταλείψει την καριέρα της για να αφοσιωθεί στη ζωή της στο πλευρό του πρίγκιπα Χάρι, φαίνεται πως επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα: μπροστά στις κάμερες.

Η Μαρκλ φέρεται να εντάσσεται στο καστ της ταινίας «Close Personal Friends», όπου πρωταγωνιστούν ο Τζακ Κουέιντ, η Λίλι Κόλινς και η Μπρι Λάρσον.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ίδια θα υποδυθεί τον εαυτό της, σε μια παραγωγή των Amazon MGM Studios που γυρίζεται στην Πασαντίνα του Λος Άντζελες και παρακολουθεί τη ζωή δύο ζευγαριών — το ένα διάσημο και το άλλο όχι.

«Αυτή είναι μια τεράστια στιγμή για την Μέγκαν και σηματοδοτεί την επιστροφή της σε αυτό που πραγματικά αγαπά», δήλωσε πηγή από την παραγωγή της Amazon MGM Studios στην The Sun, προσθέτοντας πως η ίδια «έχει δεχθεί πλήθος προτάσεων, αλλά αυτή της φάνηκε η σωστή».

Σύμφωνα με το ίδιο άτομο, «όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι εξαιρετικά ενθουσιασμένοι και έχουν ορκιστεί να κρατήσουν μυστική τη συμμετοχή της».

Όσο για τον πρίγκιπα Χάρι, η πηγή αποκάλυψε ότι «ο Πρίγκιπας Χάρι, φυσικά, είναι πολύ υποστηρικτικός και απλώς θέλει η Μέγκαν να κάνει ό,τι της φέρνει χαρά».

Εκπρόσωποι της Μαρκλ δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα των μέσων για σχολιασμό.

Η Μέγκαν Μαρκλ είχε αποχωρήσει από το Χόλιγουντ το 2017, μετά τον αρραβώνα της με τον πρίγκιπα Χάρι, για να επικεντρωθεί στα νέα της καθήκοντα ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Μιλώντας τότε για την απόφασή της να αφήσει τον ρόλο της στη δημοφιλή σειρά «Suits», είχε δηλώσει: «Είναι ένα νέο κεφάλαιο, σωστά; Έχω “τσεκάρει αυτό το κουτάκι” και νιώθω πολύ περήφανη για τη δουλειά που έχω κάνει εκεί, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να δουλέψω με τον [Χάρι] ως ομάδα».

Το τηλεοπτικό δίκτυο USA Network, πίσω από τη σειρά «Suits», είχε εκδώσει τότε τη δική του ανακοίνωση υποστήριξης προς τη Μέγκαν και τον Χάρι: «Από όλους εμάς στο USA Network και την Universal Cable Productions, θέλουμε να εκφράσουμε τα πιο εγκάρδια συγχαρητήριά μας στη Μέγκαν Μαρκλ και τον Πρίγκιπα Χάρι για τον αρραβώνα τους. Η Μέγκαν ήταν μέλος της οικογένειάς μας για επτά χρόνια και ήταν χαρά μας να δουλεύουμε μαζί της. Θέλουμε να την ευχαριστήσουμε για το πάθος και την αφοσίωσή της στο Suits και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο».


Η τελευταία της εμφάνιση στη σειρά ήταν στο φινάλε της έβδομης σεζόν, τον Απρίλιο του 2018, έναν μόλις μήνα πριν τον εντυπωσιακό βασιλικό γάμο της στη Βρετανία.

Το 2020, η Μέγκαν και ο Χάρι παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και εγκαταστάθηκαν στη Νότια Καλιφόρνια. Από τότε ζουν με τον 6χρονο γιο τους, πρίγκιπα Άρτσι, και την 4χρονη κόρη τους, πριγκίπισσα Λίλιμπετ, στο πολυτελές τους σπίτι στο Μοντεσίτο.

Με πληροφορίες από: TMZ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία στη Διεθνή Έκθεση CPHI 2025 στη Φρανκφούρτη

PIF: Τα προσωρινά μέτρα για τη μείωση του clawback δεν επαρκούν για τη βιωσιμότητα του συστήματος

«Ανακαινίζω Νοικιάζω»: Απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα – Ένα ακίνητο δηλώθηκε 20 φορές

Στους δρόμους σήμερα υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας – Τα αιτήματά τους

Η Google προειδοποιεί 3 δισ. χρήστες smartphone – «Μην χρησιμοποιείτε δημόσια Wi-Fi»

Kathleen Folbigg: Η αποκαλούμενη «χειρότερη serial killer της Αυστραλίας» καταγγέλλει ότι τα ημερολόγιά της χρησιμοποιήθηκα...
περισσότερα
03:40 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ελένη Πετρουλάκη: «Οκτώμισι χρόνια προσπαθούσα να γίνω μητέρα, έκανα 13 εξωσωματικές – Με υποστήριξε ο Ίλια»

Η Ελένη Πετρουλάκη μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη διαδρομή που πέρασε μέχρι να καταφέρει να γίν...
02:55 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου για την περίοδο που δίδασκε στα Βορίζια: «Υπήρχε δυσπιστία – Αν δεν είσαι από το μέρος αυτό, αν δεν μιλάς και την ντοπιολαλιά, σε βάζουν σε απόσταση»

Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» του OPEN για την περίοδο που υπηρέτη...
01:10 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: Στόλισε για τα Χριστούγεννα – «Ειδικά φέτος, αυτό το δέντρο έγινε με πολλή αγάπη»

Ο Νοέμβριος μπήκε, ο Δεκέμβριος είναι πλέον μία ανάσα μακριά, και όσοι αγαπούν τα Χριστούγεννα...
22:41 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Μαρία Ναυπλιώτου: «Όσο μεγαλώνω, κάπως η σχέση με τον εαυτό μου είναι πιο δυνατή…»

Την Μαρία Ναυπλιώτου συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών σε εκδήλωση. Η ταλαν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς