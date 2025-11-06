Μέγκαν Μαρκλ: Κάνει εντυπωσιακό comeback στο Χόλιγουντ – Η ταινία που θα την φέρει ξανά μπροστά στις κάμερες

Η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζεται για μια εντυπωσιακή επιστροφή στην υποκριτική, οκτώ χρόνια μετά την αποχώρησή της από το Χόλιγουντ, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun.

Η δούκισσα του Σάσεξ, που είχε εγκαταλείψει την καριέρα της για να αφοσιωθεί στη ζωή της στο πλευρό του πρίγκιπα Χάρι, φαίνεται πως επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα: μπροστά στις κάμερες.

Η Μαρκλ φέρεται να εντάσσεται στο καστ της ταινίας «Close Personal Friends», όπου πρωταγωνιστούν ο Τζακ Κουέιντ, η Λίλι Κόλινς και η Μπρι Λάρσον.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ίδια θα υποδυθεί τον εαυτό της, σε μια παραγωγή των Amazon MGM Studios που γυρίζεται στην Πασαντίνα του Λος Άντζελες και παρακολουθεί τη ζωή δύο ζευγαριών — το ένα διάσημο και το άλλο όχι.

«Αυτή είναι μια τεράστια στιγμή για την Μέγκαν και σηματοδοτεί την επιστροφή της σε αυτό που πραγματικά αγαπά», δήλωσε πηγή από την παραγωγή της Amazon MGM Studios στην The Sun, προσθέτοντας πως η ίδια «έχει δεχθεί πλήθος προτάσεων, αλλά αυτή της φάνηκε η σωστή».

Meghan Markle is returning to acting with a cameo role in the movie “Close Personal Friends.” Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson and Harry Golding are starring in the comedy that is currently shooting around Los Angeles.https://t.co/N9oWN0L62H pic.twitter.com/PNi6GMt9sd — Variety (@Variety) November 6, 2025

Σύμφωνα με το ίδιο άτομο, «όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι εξαιρετικά ενθουσιασμένοι και έχουν ορκιστεί να κρατήσουν μυστική τη συμμετοχή της».

Όσο για τον πρίγκιπα Χάρι, η πηγή αποκάλυψε ότι «ο Πρίγκιπας Χάρι, φυσικά, είναι πολύ υποστηρικτικός και απλώς θέλει η Μέγκαν να κάνει ό,τι της φέρνει χαρά».

Εκπρόσωποι της Μαρκλ δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα των μέσων για σχολιασμό.

Η Μέγκαν Μαρκλ είχε αποχωρήσει από το Χόλιγουντ το 2017, μετά τον αρραβώνα της με τον πρίγκιπα Χάρι, για να επικεντρωθεί στα νέα της καθήκοντα ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Μιλώντας τότε για την απόφασή της να αφήσει τον ρόλο της στη δημοφιλή σειρά «Suits», είχε δηλώσει: «Είναι ένα νέο κεφάλαιο, σωστά; Έχω “τσεκάρει αυτό το κουτάκι” και νιώθω πολύ περήφανη για τη δουλειά που έχω κάνει εκεί, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να δουλέψω με τον [Χάρι] ως ομάδα».

Το τηλεοπτικό δίκτυο USA Network, πίσω από τη σειρά «Suits», είχε εκδώσει τότε τη δική του ανακοίνωση υποστήριξης προς τη Μέγκαν και τον Χάρι: «Από όλους εμάς στο USA Network και την Universal Cable Productions, θέλουμε να εκφράσουμε τα πιο εγκάρδια συγχαρητήριά μας στη Μέγκαν Μαρκλ και τον Πρίγκιπα Χάρι για τον αρραβώνα τους. Η Μέγκαν ήταν μέλος της οικογένειάς μας για επτά χρόνια και ήταν χαρά μας να δουλεύουμε μαζί της. Θέλουμε να την ευχαριστήσουμε για το πάθος και την αφοσίωσή της στο Suits και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο».

After 7 amazing seasons, Meghan Markle will depart Suits: https://t.co/AiHlVDTeCd pic.twitter.com/sfcm8fyNGs — Suits (@SuitsPeacock) November 28, 2017



Η τελευταία της εμφάνιση στη σειρά ήταν στο φινάλε της έβδομης σεζόν, τον Απρίλιο του 2018, έναν μόλις μήνα πριν τον εντυπωσιακό βασιλικό γάμο της στη Βρετανία.

Το 2020, η Μέγκαν και ο Χάρι παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και εγκαταστάθηκαν στη Νότια Καλιφόρνια. Από τότε ζουν με τον 6χρονο γιο τους, πρίγκιπα Άρτσι, και την 4χρονη κόρη τους, πριγκίπισσα Λίλιμπετ, στο πολυτελές τους σπίτι στο Μοντεσίτο.

Με πληροφορίες από: TMZ