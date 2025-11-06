Λούβρο: Διάσημος YouTuber ο βασικός ύποπτος για τη «ληστεία του αιώνα» – Από τις πίστες του μότοκρος στις αίθουσες ανακρίσεων

Είναι γνωστός ως «Doudou Cross Bitume» ή «ο θρύλος του μότοκρος», ένας τοπικός ήρωας από το Aubervilliers που ενέπνευσε χιλιάδες νέους με τα ακροβατικά του στους δρόμους του Παρισιού. Σήμερα όμως, ο 39χρονος Abdoulaye N. βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που προκάλεσε σοκ στη Γαλλία: είναι ο βασικός ύποπτος για τη «ληστεία του αιώνα», στο Μουσείο του Λούβρου.

Ο Abdoulaye N., γεννημένος το 1986 στο Aubervilliers, είχε γίνει γνωστός από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 μέσα από βίντεο στο YouTube και τη Dailymotion, όπου επιδείκνυε εντυπωσιακά κόλπα με τη μηχανή του, αναφέρει η Le Parisien.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO ! Derrière le “casse du siècle” au Louvre, où certains experts parlaient de “professionnels” du cambriolage, l’un des 4 membres du commando serait un certain “Doudou Cross Bitume”, alias Abdoulaye N. (39 ans), un délinquant et père de famille qui a fait rêver… https://t.co/5jm0w4FmYX pic.twitter.com/9DUM7RFLBd — Impact (@ImpactMediaFR) November 4, 2025

Το προφίλ του «Doudou»

Το μότο του, «Πάντα πιο κοντά στην άσφαλτο», έγινε σύνθημα μιας ολόκληρης γενιάς. Με τα χρόνια, ο «Doudou» άρχισε να ανεβάζει βίντεο από προπονήσεις γυμναστικής ή μαθήματα οδήγησης που παρέδιδε «στα μικρά παιδιά» της γειτονιάς του.

Toute mon enfance doudou cross bitume et maintenant j’le vois cambu le Louvre quelle évolution pic.twitter.com/anVncxT21U — YSF (@YSF7zer) November 4, 2025



Όμως από τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι λογαριασμοί του στα social media σίγησαν – και αυτό γιατί στις 19 Οκτωβρίου, ο Abdoulaye συνελήφθη ως ύποπτος για συμμετοχή στη θεαματική ληστεία στο Λούβρο.

“Doudou Cross Bitume”, l’ancien influenceur suspecté d’avoir participé au cambriolage du Louvre pic.twitter.com/0RvrJkmzea — BFMTV (@BFMTV) November 5, 2025



Σύμφωνα με τις αρχές, ο 39χρονος και οι συνεργοί του εισέβαλαν, χρησιμοποιώντας μια ανυψωτική πλατφόρμα, στη διάσημη Γκαλερί του Απόλλωνα και αφαίρεσαν πολύτιμα κοσμήματα.

Η λεία, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, παραμένει άφαντη. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, ο Abdoulaye προφυλακίστηκε στις 29 Οκτωβρίου με τις κατηγορίες της «κλοπής σε οργανωμένη συμμορία» και της «σύστασης εγκληματικής οργάνωσης».

Το προφίλ του απέχει πολύ από εκείνο ενός επαγγελματία ληστή. Οι γείτονές του τον περιγράφουν ως «ένα παιδί της γειτονιάς», που δεν είχε σχέση με τον υπόκοσμο και περιοριζόταν σε μικροπαραβάσεις.

Η ομολογία του

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του στην Υπηρεσία Καταστολής Ληστείας (BRB) του Παρισιού, φάνηκε αιφνιδιασμένος από το μέγεθος της υπόθεσης. Αφού αρχικά παρέμεινε σιωπηλός, παραδέχθηκε τελικά ότι συμμετείχε στη ληστεία, λέγοντας πως «ενήργησε κατόπιν εντολής ατόμων που δεν έχει ταυτοποιήσει».

Την ίδια εκδοχή έδωσε και ο φερόμενος συνεργός του, Ayed G., ο οποίος επίσης συνελήφθη. Εκείνος φέρεται να δήλωσε ότι υπήρχε «πιθανός εντολέας στο εξωτερικό», χωρίς ωστόσο να κατονομάσει κάποιον.

Δεν ήταν οι «εγκέφαλοι» της ληστείας

Μπροστά στους αστυνομικούς, οι δύο άνδρες προχώρησαν και σε δηλώσεις που προκάλεσαν αμηχανία.

Ο ένας υποστήριξε ότι «δεν γνώριζε πως επρόκειτο να διαρρήξει το Λούβρο, νομίζοντας ότι το μουσείο βρισκόταν μόνο γύρω από την πυραμίδα», ενώ ο άλλος είπε ότι «πίστευε πως έμπαινε σε ένα κτίριο κλειστό, χωρίς επισκέπτες, ένα Κυριακάτικο πρωινό».

Οι ερευνητές κάνουν λόγο για «δύο απειροελάχιστα έμπειρους συνεργούς», που άφησαν πίσω τους πληθώρα γενετικών ιχνών.

Όπως φαίνεται, δεν πρόκειται για τους «εγκέφαλους» της επιχείρησης, αλλά για τα εκτελεστικά όργανα μιας ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν κάθε πιθανότητα: από διεθνές κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος μέχρι δίκτυο παράνομου εμπορίου έργων τέχνης.

Ο Abdoulaye και οι φερόμενοι συνεργοί του -ένας εκ των οποίων παραμένει ασύλληπτος- αναμένεται να ανακριθούν ξανά τους επόμενους μήνες για να διαλευκανθεί πώς και από ποιον στρατολογήθηκαν για τη ληστεία στο Λούβρου.

Γνωστός στις Αρχές

Ο Abdoulaye έχει πίσω του ένα μακρύ ποινικό μητρώο με 15 καταχωρήσεις. Συνελήφθη για πρώτη φορά στα 16 του για κατοχή ναρκωτικών, ενώ αργότερα καταδικάστηκε επανειλημμένα για οδήγηση χωρίς δίπλωμα, επικίνδυνη οδήγηση κ.α.

Το 2014 φυλακίστηκε για ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της Barbès, αν και το περιστατικό θεωρήθηκε «φτωχό» σε οργάνωση και λεία. Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Στο εδώλιο δίπλα του καθόταν και ο Slimane K., επίσης από το Aubervilliers, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός του σκούτερ κατά το χτύπημα στο Λούβρο.

Μετά την αποφυλάκισή του, ο Abdoulaye προσπάθησε να σταθεί ξανά στα πόδια του. Εργάστηκε περιστασιακά σε αποθήκες της Toys R Us, στην UPS και ως φύλακας ασφαλείας, ακόμη και στο μουσείο Beaubourg.

Παντρεμένος και πατέρας παιδιών, ζούσε σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Η παιδική του ηλικία περιγράφεται ως μοναχική: ο πατέρας του, με 23 παιδιά από τρεις γάμους, ζει πια στο Μάλι, ενώ η μητέρα του παραμένει στη Γαλλία. Ο ίδιος εγκατέλειψε το σχολείο πριν τελειώσει το γυμνάσιο.

Παρά τις προσπάθειές του να επανενταχθεί, το 2019 ενεπλάκη ξανά σε υπόθεση διάρρηξης σε υπόγειο πάρκινγκ στο Aulnay-sous-Bois. Κατηγορήθηκε ότι έκλεψε 18.000 ευρώ, αλλά τελικά απαλλάχθηκε έπειτα από πέντε χρόνια έρευνας.

Αντίθετα με όσα ειπώθηκαν μετά το χτύπημα στο Λούβρο, δεν πρόκειται να δικαστεί για «κλοπή με επιβαρυντικές συνθήκες», αλλά για «φθορές», αφού του αποδίδεται απλώς η καταστροφή ενός καθρέφτη και μιας κλειδαριάς στο αστυνομικό τμήμα του Aulnay κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Η δίκη του για την υπόθεση αυτή έχει οριστεί για τις 5 Νοεμβρίου. Οι δικηγόροι του αρνήθηκαν να κάνουν δηλώσεις.