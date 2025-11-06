Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες σήμερα – Η πρόγνωση ανά περιοχή

Μουντός αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), βροχές και πυκνές νεφώσεις θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου κατά τόπους θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με νεφώσεις παροδικά αυξημένες αλλά χωρίς φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στα δυτικά, 4 έως 6 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ το πρωί στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου θα κυμανθεί από 15 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως τους 24 βαθμούς.

Την Παρασκευή, άστατος θα παραμείνει ο καιρός στο νότιο και δυτικό Αιγαίο, ενώ σταδιακά οι βροχές θα επεκταθούν και στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται βελτίωση, με πιθανές τοπικές μπόρες στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι θυελλώδεις στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ και ανατολικοί – βορειοανατολικοί στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Το Σάββατο, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα, όπου θα επιμείνουν λίγες τοπικές μπόρες έως το πρωί. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ στα πελάγη. Ωστόσο, νέα μεταβολή αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου, αρχικά στα δυτικά, με βροχές, τοπικές καταιγίδες και ενίσχυση των νοτίων ανέμων.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Μεταβολές θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους Τάσο Αρνιακό και Σάκη Αρναούτογλου, οι οποίοι προειδοποιούν για νεφώσεις, τοπικές βροχές και νέα επιδείνωση στα δυτικά της χώρας.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός ανέφερε πως «λίγες νεφώσεις θα σημειωθούν στα ανατολικά, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες». Όπως είπε, οι άνεμοι θα πνέουν «βόρειοι και βορειοανατολικοί, στα δυτικά έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ», ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει «μικρή πτώση».

Για την Αττική, ο μετεωρολόγος προέβλεψε «νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια» και θερμοκρασία που θα κυμανθεί «από 13 έως και 21 βαθμούς Κελσίου». Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν «νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν με πιθανότητα για τοπικές βροχές και βοριάδες που θα φτάσουν τα 4 μποφόρ». Όπως τόνισε ο ίδιος, «στην περιοχή του Θερμαϊκού η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου».

Από την πλευρά του, ο Σάκης Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι «η αστάθεια μετατοπίζεται στα νότια τις επόμενες ώρες», ενώ προειδοποίησε για νέα επιδείνωση του καιρού στα δυτικά από το απόγευμα της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου. Όπως εξήγησε, «την Πέμπτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τις νότιες Κυκλάδες, ενώ μπόρες θα σημειωθούν στην Εύβοια και στον Έβρο».

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα κυμανθεί «από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου», ωστόσο «όσο πιο ανατολικά, τόσο πιο έντονη θα είναι η ψύχρα».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Τοπικές βροχές προβλέπονται στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και το πρωί στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη Θράκη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες. Τη νύχτα στα νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-11-2025

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα στα δυτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στο Ιόνιο θα ενταθούν και μέσα στη νύχτα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ στα βόρεια. Στο Ιόνιο από το απόγευμα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και θα φτάσει τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-11-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THN KΥΡΙΑΚΗ 09-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ TH ΔΕΥΤΕΡΑ 10-11-2025