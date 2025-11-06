Ψηφιακό πελατολόγιο: Σε ποιους κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται – Στο «ραντάρ» της εφορίας όλες οι συναλλαγές

Σε ολοένα και περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους επεκτείνεται σταδιακά το ψηφιακό πελατολόγιο, το οποίο εφαρμόζεται ήδη από την 1η Ιουλίου σε χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου του αυτοκινήτου — όπως συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, χώρους στάθμευσης και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων.

Σύντομα, το ίδιο σύστημα θα τεθεί σε ισχύ και για εταιρείες catering, διοργανωτές εκδηλώσεων, επιχειρήσεις δεξιώσεων και εταιρείες παροχής ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού. Στις επιχειρήσεις που ήδη συμμετέχουν, οι επαγγελματίες καταγράφουν καθημερινά τα στοιχεία κάθε οχήματος μέσω κινητού ή tablet, ενώ με την παράδοση του αυτοκινήτου εκδίδεται αυτόματα η αντίστοιχη απόδειξη ή το τιμολόγιο. Το ίδιο μοντέλο θα ισχύσει και για τις επιχειρήσεις εκδηλώσεων — από την πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη έως και την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, κάθε πελάτης που κλείνει υπηρεσία ή χρησιμοποιεί εγκατάσταση πρέπει να καταχωρίζεται στο ψηφιακό πελατολόγιο, με τα στοιχεία του να αποστέλλονται αυτόματα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο της Αρχής που επιτρέπει την παρακολούθηση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία κάθε πελάτη πριν από την παροχή υπηρεσίας, ώστε τα δεδομένα να διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται.

Ο βασικός στόχος του συστήματος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, μέσω της άμεσης σύνδεσης του πελάτη με το παραστατικό που πρέπει να εκδοθεί. Με την εγγραφή στο e-πελατολόγιο ξεκινά ουσιαστικά η «μέτρηση» του χρόνου μέχρι την υποχρεωτική έκδοση της απόδειξης ή του τιμολογίου. Αν διαπιστωθεί ότι πελάτης βρίσκεται στον χώρο χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση, η επιχείρηση κινδυνεύει με πρόστιμα και ενεργοποίηση φορολογικού ελέγχου.

Η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει δηλωθεί ή έχει καταγραφεί εκπρόθεσμα σε συνεργεία, πλυντήρια, πάρκινγκ, φανοποιεία και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων. Παράλληλα, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στον φοροελεγκτικό μηχανισμό να παρακολουθεί τη ροή πελατών, να εντοπίζει ασυνήθιστες μεταβολές και να στοχεύει τους ελέγχους όπου υπάρχουν ενδείξεις φορολογικής απόκλισης.

Επιπλέον, πραγματοποιείται διασταύρωση των δεδομένων του ψηφιακού πελατολογίου με τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο myDATA, ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχει αντιστοίχιση ανάμεσα στους δηλωμένους πελάτες και στα εκδοθέντα παραστατικά. Σε περίπτωση αποκλίσεων, η επιχείρηση τίθεται άμεσα στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών.

Παράλληλα, για τους κλάδους που ήδη εφαρμόζουν το ψηφιακό πελατολόγιο, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής συμφωνητικών με τους πελάτες, εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή «μόνον άπαξ» (once only) και απλοποιώντας τις διαδικασίες. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο απαλλάσσονται από την υποβολή των συμφωνητικών τους στην «Κατάσταση Συμφωνητικών», εφόσον οι συναλλαγές αποτυπώνονται ήδη στο σύστημα.

Η απαλλαγή αυτή αφορά συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί από την 1η Ιουλίου 2025 και εφεξής, μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου οχημάτων που υποχρεούνται να τηρούν ψηφιακό πελατολόγιο και των πελατών τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται συνεργεία επισκευής και συντήρησης, φανοποιεία, καταστήματα τοποθέτησης συναγερμών, ηχοσυστημάτων και οργάνων, χώροι στάθμευσης, πλυντήρια, καθώς και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Τέλος, αν η υποχρέωση τήρησης ψηφιακού πελατολογίου επεκταθεί και σε άλλους κλάδους, όπως οι επιχειρήσεις εκδηλώσεων, catering και ενοικίασης εξοπλισμού, τότε η απαλλαγή από την υποβολή συμφωνητικών θα ισχύσει και για αυτές, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο την επιχειρηματική δραστηριότητα και μειώνοντας τη γραφειοκρατία.