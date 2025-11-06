Συντριβή αεροσκάφους στις ΗΠΑ: Στους 12 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών – Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν από την απογείωση

Συντριβή αεροσκάφους στις ΗΠΑ: Στους 12 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών – Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν από την απογείωση

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους όταν αεροσκάφος μεταφοράς της UPS συνετρίβη και εξερράγη λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λούιβιλ στο Κεντάκι των ΗΠΑ. Σύμφωνα με ομοσπονδιακό αξιωματούχο, η αριστερή πτέρυγα του αεροπλάνου άρχισε να καίγεται και ένας κινητήρας αποκολλήθηκε λίγο πριν από τη συντριβή.

Οι διασώστες συνέχισαν να ψάχνουν για θύματα ακόμη και μία ημέρα μετά το δυστύχημα στο UPS Worldport, το παγκόσμιο αεροπορικό κέντρο της εταιρείας στη Λούιβιλ. Ο κυβερνήτης Άντι Μπέσχεαρ εκτίμησε ότι η πιθανότητα να βρεθούν επιζώντες είναι μικρή, καθώς η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το τεράστιο αεροσκάφος και επεκτάθηκε σε γειτονικές επιχειρήσεις.

Ο Τοντ Ίνμαν, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Μεταφορών (NTSB) που διευθύνει την έρευνα, δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε στην αριστερή πτέρυγα λίγο μετά την έγκριση απογείωσης. Το αεροπλάνο πρόλαβε να αποκτήσει ύψος ώστε να περάσει τον φράκτη στο τέλος του διαδρόμου πριν συντριβεί λίγο έξω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι της πόλης.

Κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου κατέγραψαν τον αριστερό κινητήρα να αποσπάται από την πτέρυγα τη στιγμή της απογείωσης. Οι αρχές ανέκτησαν τον καταγραφέα φωνής και δεδομένων του πιλοτηρίου, ενώ ο κινητήρας βρέθηκε μέσα στο χώρο του αεροδρομίου. Ο Ίνμαν περιέγραψε το σημείο της τραγωδίας ως πεδίο συντριμμιών που εκτείνεται περίπου μισό μίλι, τονίζοντας πως «υπάρχουν πολλά διαφορετικά μέρη του αεροσκάφους διάσπαρτα».

Το αεροσκάφος, που είχε τρία άτομα πλήρωμα, συνετρίβη γύρω στις 17:15 το απόγευμα της Τρίτης, την ώρα που αναχωρούσε με προορισμό τη Χονολουλού. Η πρόσκρουση προκάλεσε μικρές εκρήξεις σε γειτονικές επιχειρήσεις, όπως η Kentucky Petroleum Recycling και μια εταιρεία ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Το παιδί που σκοτώθηκε βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μαζί με τον γονέα του στην επιχείρηση ανταλλακτικών.

Ο κυβερνήτης Μπέσχεαρ χαρακτήρισε «ευλογία» το γεγονός ότι το αεροσκάφος δεν χτύπησε κοντινό εργοστάσιο της Ford ή το συνεδριακό κέντρο της περιοχής. Ο εκπρόσωπος των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λούιβιλ, Μόργκαν ΜακΓκάρβεϊ, επαίνεσε τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, λέγοντας ότι η φωτιά ήταν «πιο καυτή κι από την κόλαση και με βροχή από πετρέλαιο».

Η κατάσταση των θυμάτων παραμένει ασαφής. Ο δήμαρχος Λούιβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 12, καλώντας τους πολίτες να φροντίσουν τους αγαπημένους και τους γείτονές τους. Ο κυβερνήτης προέβλεψε αύξηση του αριθμού των θυμάτων, σημειώνοντας πως οι αρχές αναζητούν ακόμη λίγα άτομα, χωρίς να περιμένουν να βρουν επιζώντες.

Η UPS ανέφερε ότι είναι «βαθιά λυπημένη» για την τραγωδία, υπενθυμίζοντας ότι το κέντρο διανομής της Λούιβιλ είναι το μεγαλύτερο της εταιρείας, απασχολεί πάνω από 20.000 εργαζομένους και διαχειρίζεται περισσότερες από 400.000 συσκευασίες την ώρα. Ο κυβερνήτης Μπέσχεαρ ανακοίνωσε ότι το Ταμείο Έκτακτης Ανακούφισης “Team Kentucky” δέχεται δωρεές για την κάλυψη εξόδων κηδειών και άλλων δυσχερειών.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ το αεροδρόμιο έχει επαναλειτουργήσει με τουλάχιστον έναν ανοιχτό διάδρομο. Οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ομοιότητες με το ατύχημα της American Airlines το 1979, όταν αποσπάστηκε κινητήρας κατά την απογείωση.

Πηγή: Associated Press

