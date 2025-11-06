Ιωάννα Μαλέσκου για την περίοδο που δίδασκε στα Βορίζια: «Υπήρχε δυσπιστία – Αν δεν είσαι από το μέρος αυτό, αν δεν μιλάς και την ντοπιολαλιά, σε βάζουν σε απόσταση»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ιωάννα Μαλέσκου για την περίοδο που δίδασκε στα Βορίζια: «Υπήρχε δυσπιστία – Αν δεν είσαι από το μέρος αυτό, αν δεν μιλάς και την ντοπιολαλιά, σε βάζουν σε απόσταση»

Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» του OPEN για την περίοδο που υπηρέτησε ως δασκάλα στα Βορίζια. Η παρουσιάστρια περιέγραψε την εμπειρία της, τους ανθρώπους που γνώρισε και τη δύσκολη καθημερινότητα που έζησε εκεί.

Αναφέρθηκε στην πρώτη της επαφή με την Κρήτη και στα όσα αντίκρισε όταν διορίστηκε στο σχολείο του χωριού: «Το βασικό για μένα ήταν ότι ήταν η πρώτη φορά. Η πρώτη επαφή που είχα με την Κρήτη ήταν στο χωριό αυτό, στο Δημοτικό σχολείο. Ήταν η πρώτη μου χρονιά που δίδαξα σαν δασκάλα. Εγώ δεν είχα ιδέα από την Κρήτη. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει ζωντάνια, έχει πολλά νέα παιδιά, πολλά παιδιά, κάνουν πολλά παιδιά, οικογένειες. Κυρίως όμως έχει αυτό τον νέο κόσμο που βλέπετε… Είναι ευγενές σαν εικόνα και σαν συναίσθημα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Μαλέσκου εξήγησε πως, όταν κάποιος είναι ξένος σε έναν τόπο, χρειάζεται χρόνο για να κατανοήσει την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων: «Όταν είσαι ξένος, δεν μπορείς να αντιληφθείς τον τρόπο ζωής. Αν θέλετε την κουλτούρα, τις αρχές, τον αξιακό κώδικα, τους άγραφους κανόνες… όσο ψήνεσαι με τις συνθήκες και συναναστρέφεσαι με τον κόσμο, το καταλαβαίνεις. Το πρώτο πράγμα που εντόπισα ήταν ότι υπήρχε μια δυσπιστία… Αν δεν είσαι από το μέρος αυτό, αν δεν μιλάς και την ντοπιολαλιά, κάπως σε βάζουν σε απόσταση μέχρι να κερδίσεις το σεβασμό», τόνισε.

Μιλώντας για τις δυσκολίες και την πραγματικότητα που αντιμετώπισε, σημείωσε πως η παραβατική συμπεριφορά είναι υπαρκτή και ξεκινά από μικρή ηλικία, όμως πίστευε πάντα στη δύναμη της παιδείας και τη θετική αλλαγή των ανθρώπων: «Η παραβατική συμπεριφορά υπάρχει σε όλες τις ηλικίες και από πολύ νεαρή ηλικία είναι μια πραγματικότητα… Και δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Προσπαθείς να καλλιεργήσεις ένα πνεύμα συμπόνιας, συνένωσης, μιας ωραίας ειρηνικής διάθεσης. Εγώ πιστεύω πάντα στη θετική πλευρά των πραγμάτων και στις αλλαγές των ανθρώπων, κυρίως όμως στη δύναμη που μπορεί να έχει η παιδεία και η καλλιέργεια. Αυτό το οποίο χτιζόταν μέσα στις σχολικές αίθουσες, στους ανθρώπους, στα παιδιά μπορούσε εύκολα να ακυρωθεί πηγαίνοντας το παιδί στο σπίτι», κατέληξε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Η Κίνα παρατείνει για 1 χρόνο την αναστολή μέρους των δασμών στα αμερικανικά προϊόντα

Οι δικηγόροι καταγγέλλουν καταχρηστικές πρακτικές από Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων – Τι ζητούν από Πιερρακάκη και Στουρ...

Το Google Chrome φέρνει τη μεγαλύτερη αλλαγή στην αυτόματη συμπλήρωση εδώ και χρόνια

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
01:10 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: Στόλισε για τα Χριστούγεννα – «Ειδικά φέτος, αυτό το δέντρο έγινε με πολλή αγάπη»

Ο Νοέμβριος μπήκε, ο Δεκέμβριος είναι πλέον μία ανάσα μακριά, και όσοι αγαπούν τα Χριστούγεννα...
22:41 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Μαρία Ναυπλιώτου: «Όσο μεγαλώνω, κάπως η σχέση με τον εαυτό μου είναι πιο δυνατή…»

Την Μαρία Ναυπλιώτου συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών σε εκδήλωση. Η ταλαν...
22:12 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Άντζελα Δημητρίου για Λευτέρη Πανταζή: «Μας ενώνει μία φωνή, μία ψυχή, μία καρδιά»

Η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής συνεργάζονται φέτος, ύστερα από 15 ολόκληρα χρόνια...
21:55 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Μαρία Ηλιάκη: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον Στέλιο Μανουσάκη – «Εξαιτίας του ηρέμησε το μέσα μου…»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν το πρωί της Τετάρτης (5/11) η Μαρία Ηλιά...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς