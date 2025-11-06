ΗΠΑ: «Πυρά» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ζόχραν Μαμντάνι – «Οι Δημοκρατικοί εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή για δήμαρχο της Νέας Υόρκης»

ΗΠΑ: «Πυρά» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ζόχραν Μαμντάνι – «Οι Δημοκρατικοί εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή για δήμαρχο της Νέας Υόρκης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκμεταλλεύτηκε τη νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης για να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά των Δημοκρατικών και της πολιτικής τους. Μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο στο Μαϊάμι, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί «εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή» στη θέση του δημάρχου της πόλης, προειδοποιώντας πως η Νέα Υόρκη μπαίνει σε «επικίνδυνη πορεία».

«Οι κομμουνιστές, οι μαρξιστές, οι σοσιαλιστές και οι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης είχαν την ευκαιρία τους και δεν έφεραν τίποτα άλλο παρά καταστροφή. Και τώρα ας δούμε πώς θα τα πάει ένας κομμουνιστής στη Νέα Υόρκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αξιοποίησε το εκλογικό αποτέλεσμα για να ενισχύσει τη γενικότερη κριτική του απέναντι στους Δημοκρατικούς, κατηγορώντας τους ότι προσπαθούν να αλλάξουν τον χαρακτήρα της χώρας. «Αν θέλετε να δείτε τι επιθυμούν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, απλώς κοιτάξτε το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη—όπου το κόμμα τους εγκατέστησε έναν ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ως δήμαρχο… οι αντίπαλοί μας είναι αποφασισμένοι να μετατρέψουν την Αμερική σε κομμουνιστική Κούβα ή σοσιαλιστική Βενεζουέλα», τόνισε.

Συνεχίζοντας, επεσήμανε ότι οι πολίτες των ΗΠΑ έχουν να επιλέξουν «μεταξύ του κομμουνισμού και της κοινής λογικής», ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και ένα ειρωνικό σχόλιο λέγοντας πως «το Μαϊάμι θα μπορούσε να γίνει καταφύγιο για όσους φεύγουν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη».

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι η Αμερική διανύει μια «χρυσή εποχή», με «την πιο ισχυρή οικονομία, τα πιο ισχυρά σύνορα και τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις». Πρόσθεσε ότι «τρισεκατομμύρια δολάρια επιστρέφουν στη χώρα» και έκανε λόγο για αύξηση των επενδύσεων στη βιομηχανία και αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων.

Παρότι έχει μετακομίσει στη Φλόριντα από το 2019, ο Τραμπ συνέχισε να επικρίνει την πορεία της Νέας Υόρκης, αποδίδοντας την «πτώση» της στην πολιτική των Δημοκρατικών. Υπενθύμισε τη δική του πορεία ως επιχειρηματίας στη Μανχάταν και τη διαχείριση εμβληματικών σημείων, όπως το Trump Tower και την ανακαίνιση του παγοδρομίου Wollman στο Σέντραλ Παρκ.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Τραμπ τόνισε πως, παρά τη νέα κατεύθυνση που παίρνει η πόλη, θέλει να δει τη Νέα Υόρκη να πετυχαίνει. «Θα τους βοηθήσουμε λίγο», είπε, προσθέτοντας: «Κάθε μέρα η κυβέρνησή μου θα παλεύει, θα παλεύει, θα παλεύει, και η Αμερική θα κερδίζει, θα κερδίζει, θα κερδίζει».

03:10 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Δυτική Όχθη: Νεκρός Παλαιστίνιος από ισραηλινά πυρά

Ένας Παλαιστίνιος άνδρας σκοτώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη βόρεια Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκε...
02:40 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Το «shutdown» προκαλεί… περικοπές στα αεροπορικά δρομολόγια – «Μας λείπουν 2.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας»

Περικοπές στα αεροπορικά δρομολόγια προκαλεί το «shutdown» στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας τ...
02:10 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Στήριξη στο ψήφισμα των ΗΠΑ για τη Γάζα από το Συμβούλιο Ασφαλείας

Για το αμερικανικό ψήφισμα για τη Γάζα ενημέρωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μά...
00:55 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές κατηγορούν το Πεντάγωνο ότι δεν ενημερώνει το Κογκρέσο για θέματα εθνικής ασφάλειας

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε τις κατηγορίες που διατυπώνουν Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές...
