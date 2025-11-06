ΗΠΑ: «Πυρά» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ζόχραν Μαμντάνι – «Οι Δημοκρατικοί εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή για δήμαρχο της Νέας Υόρκης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκμεταλλεύτηκε τη νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης για να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά των Δημοκρατικών και της πολιτικής τους. Μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο στο Μαϊάμι, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί «εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή» στη θέση του δημάρχου της πόλης, προειδοποιώντας πως η Νέα Υόρκη μπαίνει σε «επικίνδυνη πορεία».

«Οι κομμουνιστές, οι μαρξιστές, οι σοσιαλιστές και οι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης είχαν την ευκαιρία τους και δεν έφεραν τίποτα άλλο παρά καταστροφή. Και τώρα ας δούμε πώς θα τα πάει ένας κομμουνιστής στη Νέα Υόρκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

.@POTUS: “The Communists, Marxists, Socialists, and Globalists had their chance—and they delivered nothing but disaster… their day is OVER, their grip is BROKEN, and their time is absolutely DONE. The Golden Age of America has begun and we are just getting started.” pic.twitter.com/7SsaLjh0x3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 5, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος αξιοποίησε το εκλογικό αποτέλεσμα για να ενισχύσει τη γενικότερη κριτική του απέναντι στους Δημοκρατικούς, κατηγορώντας τους ότι προσπαθούν να αλλάξουν τον χαρακτήρα της χώρας. «Αν θέλετε να δείτε τι επιθυμούν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, απλώς κοιτάξτε το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη—όπου το κόμμα τους εγκατέστησε έναν ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ως δήμαρχο… οι αντίπαλοί μας είναι αποφασισμένοι να μετατρέψουν την Αμερική σε κομμουνιστική Κούβα ή σοσιαλιστική Βενεζουέλα», τόνισε.

.@POTUS: “If you want to see what Congressional Democrats wish to do to America, just look at the result of yesterday’s election in New York—where their party installed a COMMUNIST as the mayor…our opponents are hellbent on turning America into Communist Cuba or Socialist… pic.twitter.com/ucEZILOpFQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 5, 2025

Συνεχίζοντας, επεσήμανε ότι οι πολίτες των ΗΠΑ έχουν να επιλέξουν «μεταξύ του κομμουνισμού και της κοινής λογικής», ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και ένα ειρωνικό σχόλιο λέγοντας πως «το Μαϊάμι θα μπορούσε να γίνει καταφύγιο για όσους φεύγουν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη».

.@POTUS: “After last night’s results, the decision facing all Americans could not be more clear — we have a choice between Communism and common sense.” pic.twitter.com/YgwGe547oX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 5, 2025

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι η Αμερική διανύει μια «χρυσή εποχή», με «την πιο ισχυρή οικονομία, τα πιο ισχυρά σύνορα και τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις». Πρόσθεσε ότι «τρισεκατομμύρια δολάρια επιστρέφουν στη χώρα» και έκανε λόγο για αύξηση των επενδύσεων στη βιομηχανία και αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων.

.@POTUS: “I’m pleased to report that today, the United States has the strongest economy, the strongest borders, the strongest military, the strongest friendships, and the strongest SPIRIT of any nation anywhere… This is the Golden Age of America.” pic.twitter.com/2e5GXMTPJc — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 5, 2025

Παρότι έχει μετακομίσει στη Φλόριντα από το 2019, ο Τραμπ συνέχισε να επικρίνει την πορεία της Νέας Υόρκης, αποδίδοντας την «πτώση» της στην πολιτική των Δημοκρατικών. Υπενθύμισε τη δική του πορεία ως επιχειρηματίας στη Μανχάταν και τη διαχείριση εμβληματικών σημείων, όπως το Trump Tower και την ανακαίνιση του παγοδρομίου Wollman στο Σέντραλ Παρκ.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Τραμπ τόνισε πως, παρά τη νέα κατεύθυνση που παίρνει η πόλη, θέλει να δει τη Νέα Υόρκη να πετυχαίνει. «Θα τους βοηθήσουμε λίγο», είπε, προσθέτοντας: «Κάθε μέρα η κυβέρνησή μου θα παλεύει, θα παλεύει, θα παλεύει, και η Αμερική θα κερδίζει, θα κερδίζει, θα κερδίζει».