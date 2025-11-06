ΟΗΕ: Στήριξη στο ψήφισμα των ΗΠΑ για τη Γάζα από το Συμβούλιο Ασφαλείας

Για το αμερικανικό ψήφισμα για τη Γάζα ενημέρωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικλ Γουόλτς, τα εκλεγμένα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ανάμεσά τους και τον πρέσβη της Ελλάδας. Στη συνάντηση συμμετείχαν και περιφερειακές χώρες, γεγονός που ενίσχυσε τη στήριξη στη σχετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (6 Νοεμβρίου 2025), ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας στον ΟΗΕ συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των εκλεγμένων μη μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας — δηλαδή τους πρέσβεις της Αλγερίας, της Δανίας, της Ελλάδας, της Γουιάνας, του Πακιστάν, του Παναμά, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Σιέρα Λεόνε, της Σλοβενίας και της Σομαλίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τους ενημέρωσε για το ψήφισμα που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ για την κατάσταση στη Γάζα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία χωρών της περιοχής, όπως της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η συμμετοχή αυτών των κρατών «αποδεικνύει την περιφερειακή στήριξη προς το ψήφισμα που υποβάλλεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα».

Το ψήφισμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «χαιρετίζει το Συμβούλιο Ειρήνης και εξουσιοδοτεί τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης», που περιλαμβάνεται στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 ημερών του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γάζα. Το σχέδιο προβλέπει τη συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, την «απελευθέρωση όλων των ομήρων» και τη δημιουργία συνθηκών για «μια ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα Γάζα».

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με αναφορά στη συμβολή των ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι: «Υπό τη δυναμική ηγεσία του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν ξανά αποτελέσματα στα Ηνωμένα Έθνη – όχι ατελείωτες συζητήσεις», ενώ τονίζεται πως τα εμπλεκόμενα μέρη «δράττουν αυτήν τη ιστορική ευκαιρία για να τερματίσουν δεκαετίες αιματοχυσίας και να καταστήσουν το όραμα του Προέδρου των ΗΠΑ για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή πραγματικότητα».