Champions League: Ωραίος και… μοιραίος ο Τζόλης στο 3-3 της Μπριζ με την Μπαρτσελόνα – Σπουδαίες εντός έδρας νίκες για Σίτι και Νιούκαστλ, 4/4 η Ίντερ

Μεγάλα παιχνίδια και συγκινήσεις επιφύλασσε η βραδιά του Champions League, με το ματς της Μπριζ κόντρα στη Μπαρτσελόνα να κλέβει την παράσταση. Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο πρωταγωνιστής, καθώς χάρισε αρχικά ασίστ για γκολ της ομάδας του, όμως στη συνέχεια σημείωσε άθελά του αυτογκόλ που χάρισε στην Μπαρτσελόνα τον βαθμό της ισοπαλίας. Εύκολη επικράτηση σημείωσε η Μάντσεστερ Σίτι, δύσκολα τα κατάφερε η Ίντερ, ενώ σημαντικές νίκες πήραν οι Νιούκαστλ, Αταλάντα και Γαλατάσαραϊ.

Στο Βέλγιο έγινε ένα από τα πιο θεαματικά ματς της διοργάνωσης, με την Μπριζ και τη Μπαρτσελόνα να αναδεικνύονται ισόπαλες 3-3. Οι Βέλγοι άνοιξαν το σκορ στο 6’ με τον Τρεσλόντι, όμως οι Καταλανοί απάντησαν αμέσως με τον Φεράν Τόρες. Στο 17’ ο Τζόλης με εξαιρετική κάθετη πάσα βρήκε τον Φορμπς, ο οποίος έκανε το 2-1. Στο δεύτερο μέρος, η Μπαρτσελόνα πίεσε και ισοφάρισε στο 61’ με τον Γιαμάλ. Η Μπριζ δεν το έβαλε κάτω και προηγήθηκε ξανά στο 64’ με δεύτερο γκολ του Φορμπς, όμως στο 77’ ο Τζόλης έστειλε άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 3-3. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν και τέταρτο γκολ στο φινάλε με τον Φερμάντ, το οποίο όμως ακυρώθηκε μέσω VAR για φάουλ στον Σέζνι.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Ντόρτμουντ, επικρατώντας με 4-1. Ο Φόντεν άνοιξε το σκορ στο 22’, ο Χάαλαντ έκανε το 2-0 στο 29’, ενώ στο 57’ ο Φόντεν σημείωσε το δεύτερό του γκολ. Η Ντόρτμουντ μείωσε με τον Αντόν στο 72’, όμως ο Τσερκί σφράγισε τη νίκη της Σίτι που ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Στο Μιλάνο, η Ίντερ δυσκολεύτηκε απέναντι στην Καϊράτ, αλλά τελικά νίκησε 2-1. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες άνοιξε το σκορ στο 45’, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 55’ με τον Αράντ, και στο 67’ ο Κάρλος Αγκούστο πέτυχε το γκολ της νίκης για τους «νερατζούρι».

Η Νιούκαστλ πέτυχε την τρίτη της νίκη στη διοργάνωση, επικρατώντας με 2-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο Μπερν άνοιξε το σκορ στο 11’ και ο Ζοέλιντον στο 49’ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Οι Άγγλοι ανέβηκαν στην έκτη θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Βάσκοι έμειναν χαμηλά.

Στο Άμστερνταμ, η Γαλατάσαραϊ διέλυσε με 3-0 τον Άγιαξ, με τον Οσιμέν να κάνει χατ τρικ (59’, 66’, 78’). Οι Τούρκοι έφτασαν τις τρεις νίκες στη διοργάνωση και βρίσκονται πλέον στην ένατη θέση, την ώρα που ο Άγιαξ παραμένει χωρίς βαθμό.

Στη Λισαβόνα, η Λεβερκούζεν νίκησε 1-0 την Μπενφίκα, χάρη σε κεφαλιά του Σικ στο 65’. Οι Πορτογάλοι είχαν δύο δοκάρια με τους Λουκεμπάκιο και Οταμέντι, ενώ ο Παυλίδης έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει.

Στη Μασσαλία, η Αταλάντα πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Μαρσέιγ με 1-0, χάρη σε γκολ του Σάμαρτζιτς στο 90’. Ο Ντε Κατελάρε είχε χάσει πέναλτι για τους Ιταλούς στο 14’, αλλά η ομάδα του Γκασπερίνι άντεξε και σκαρφάλωσε στη 16η θέση.

Η βαθμολογία του Champions League (μετά από 4 αγωνιστικές)

Θέση Ομάδα Αγώνες Γκολ Βαθμοί
1 Μπάγερν Μονάχου 4 14-3 12
2 Άρσεναλ 4 11-0 12
3 Ίντερ 4 11-1 12
4 Μάντσεστερ Σίτι 4 10-3 10
5 Παρί Σεν Ζερμέν 4 14-5 9
6 Νιούκαστλ 4 10-2 9
7 Ρεάλ Μαδρίτης 4 8-2 9
8 Λίβερπουλ 4 9-4 9
9 Γαλατάσαραϊ 4 8-6 9
10 Τότεναμ 4 7-2 8
11 Μπαρτσελόνα 4 12-7 7
12 Τσέλσι 4 9-6 7
13 Σπόρτινγκ 4 8-5 7
14 Ντόρτμουντ 4 13-11 7
15 Καραμπάγκ 4 8-7 7
16 Αταλάντα 4 3-5 7
17 Ατλέτικο Μαδρίτης 4 10-9 6
18 Αϊντχόφεν 4 9-7 5
19 Μονακό 4 4-6 5
20 Πάφος 4 2-5 5
21 Λεβερκούζεν 4 6-10 5
22 Μπριζ 4 8-10 4
23 Άιντραχτ 4 7-11 4
24 Νάπολι 4 4-9 4
25 Μαρσέιγ 4 6-5 3
26 Γιουβέντους 4 7-8 3
27 Αθλέτικ Μπιλμπάο 4 4-9 3
28 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 4 4-12 3
29 Μπόντο Γκλιμτ 4 5-8 2
30 Σλάβια Πράγας 4 2-8 2
31 Ολυμπιακός 4 2-9 2
32 Βιγιαρεάλ 4 2-6 1
33 Κοπεγχάγη 4 4-12 1
34 Καϊράτ Αλμάτι 4 2-11 0
35 Μπενφίκα 4 2-8 0
36 Άγιαξ 4 1-14 0

Αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής

  • Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0
  • Καραμπάγκ – Τσέλσι 2-2
  • Μπριζ – Μπαρτσελόνα 3-3
  • Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ 4-1
  • Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι 2-1
  • Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1
  • Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0
  • Μαρσέιγ – Αταλάντα 0-1
  • Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ 0-3

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής (25-26 Νοεμβρίου)

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

  • Άγιαξ – Μπενφίκα
  • Γαλατάσαραϊ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
  • Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν
  • Τσέλσι – Μπαρτσελόνα
  • Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ
  • Νάπολι – Καραμπάγκ
  • Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο
  • Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους
  • Μαρσέιγ – Νιούκαστλ

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

  • Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι
  • Πάφος – Μονακό
  • Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
  • Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
  • Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν
  • Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου
  • Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ
  • Άιντραχτ – Αταλάντα
  • Σπόρτινγκ – Μπριζ

