Champions League: Ωραίος και… μοιραίος ο Τζόλης στο 3-3 της Μπριζ με την Μπαρτσελόνα – Σπουδαίες εντός έδρας νίκες για Σίτι και Νιούκαστλ, 4/4 η Ίντερ

Μεγάλα παιχνίδια και συγκινήσεις επιφύλασσε η βραδιά του Champions League, με το ματς της Μπριζ κόντρα στη Μπαρτσελόνα να κλέβει την παράσταση. Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο πρωταγωνιστής, καθώς χάρισε αρχικά ασίστ για γκολ της ομάδας του, όμως στη συνέχεια σημείωσε άθελά του αυτογκόλ που χάρισε στην Μπαρτσελόνα τον βαθμό της ισοπαλίας. Εύκολη επικράτηση σημείωσε η Μάντσεστερ Σίτι, δύσκολα τα κατάφερε η Ίντερ, ενώ σημαντικές νίκες πήραν οι Νιούκαστλ, Αταλάντα και Γαλατάσαραϊ.

Στο Βέλγιο έγινε ένα από τα πιο θεαματικά ματς της διοργάνωσης, με την Μπριζ και τη Μπαρτσελόνα να αναδεικνύονται ισόπαλες 3-3. Οι Βέλγοι άνοιξαν το σκορ στο 6’ με τον Τρεσλόντι, όμως οι Καταλανοί απάντησαν αμέσως με τον Φεράν Τόρες. Στο 17’ ο Τζόλης με εξαιρετική κάθετη πάσα βρήκε τον Φορμπς, ο οποίος έκανε το 2-1. Στο δεύτερο μέρος, η Μπαρτσελόνα πίεσε και ισοφάρισε στο 61’ με τον Γιαμάλ. Η Μπριζ δεν το έβαλε κάτω και προηγήθηκε ξανά στο 64’ με δεύτερο γκολ του Φορμπς, όμως στο 77’ ο Τζόλης έστειλε άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 3-3. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν και τέταρτο γκολ στο φινάλε με τον Φερμάντ, το οποίο όμως ακυρώθηκε μέσω VAR για φάουλ στον Σέζνι.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Ντόρτμουντ, επικρατώντας με 4-1. Ο Φόντεν άνοιξε το σκορ στο 22’, ο Χάαλαντ έκανε το 2-0 στο 29’, ενώ στο 57’ ο Φόντεν σημείωσε το δεύτερό του γκολ. Η Ντόρτμουντ μείωσε με τον Αντόν στο 72’, όμως ο Τσερκί σφράγισε τη νίκη της Σίτι που ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Στο Μιλάνο, η Ίντερ δυσκολεύτηκε απέναντι στην Καϊράτ, αλλά τελικά νίκησε 2-1. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες άνοιξε το σκορ στο 45’, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 55’ με τον Αράντ, και στο 67’ ο Κάρλος Αγκούστο πέτυχε το γκολ της νίκης για τους «νερατζούρι».

Η Νιούκαστλ πέτυχε την τρίτη της νίκη στη διοργάνωση, επικρατώντας με 2-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο Μπερν άνοιξε το σκορ στο 11’ και ο Ζοέλιντον στο 49’ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Οι Άγγλοι ανέβηκαν στην έκτη θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Βάσκοι έμειναν χαμηλά.

Στο Άμστερνταμ, η Γαλατάσαραϊ διέλυσε με 3-0 τον Άγιαξ, με τον Οσιμέν να κάνει χατ τρικ (59’, 66’, 78’). Οι Τούρκοι έφτασαν τις τρεις νίκες στη διοργάνωση και βρίσκονται πλέον στην ένατη θέση, την ώρα που ο Άγιαξ παραμένει χωρίς βαθμό.

Στη Λισαβόνα, η Λεβερκούζεν νίκησε 1-0 την Μπενφίκα, χάρη σε κεφαλιά του Σικ στο 65’. Οι Πορτογάλοι είχαν δύο δοκάρια με τους Λουκεμπάκιο και Οταμέντι, ενώ ο Παυλίδης έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει.

Στη Μασσαλία, η Αταλάντα πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Μαρσέιγ με 1-0, χάρη σε γκολ του Σάμαρτζιτς στο 90’. Ο Ντε Κατελάρε είχε χάσει πέναλτι για τους Ιταλούς στο 14’, αλλά η ομάδα του Γκασπερίνι άντεξε και σκαρφάλωσε στη 16η θέση.

Η βαθμολογία του Champions League (μετά από 4 αγωνιστικές)

Θέση Ομάδα Αγώνες Γκολ Βαθμοί 1 Μπάγερν Μονάχου 4 14-3 12 2 Άρσεναλ 4 11-0 12 3 Ίντερ 4 11-1 12 4 Μάντσεστερ Σίτι 4 10-3 10 5 Παρί Σεν Ζερμέν 4 14-5 9 6 Νιούκαστλ 4 10-2 9 7 Ρεάλ Μαδρίτης 4 8-2 9 8 Λίβερπουλ 4 9-4 9 9 Γαλατάσαραϊ 4 8-6 9 10 Τότεναμ 4 7-2 8 11 Μπαρτσελόνα 4 12-7 7 12 Τσέλσι 4 9-6 7 13 Σπόρτινγκ 4 8-5 7 14 Ντόρτμουντ 4 13-11 7 15 Καραμπάγκ 4 8-7 7 16 Αταλάντα 4 3-5 7 17 Ατλέτικο Μαδρίτης 4 10-9 6 18 Αϊντχόφεν 4 9-7 5 19 Μονακό 4 4-6 5 20 Πάφος 4 2-5 5 21 Λεβερκούζεν 4 6-10 5 22 Μπριζ 4 8-10 4 23 Άιντραχτ 4 7-11 4 24 Νάπολι 4 4-9 4 25 Μαρσέιγ 4 6-5 3 26 Γιουβέντους 4 7-8 3 27 Αθλέτικ Μπιλμπάο 4 4-9 3 28 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 4 4-12 3 29 Μπόντο Γκλιμτ 4 5-8 2 30 Σλάβια Πράγας 4 2-8 2 31 Ολυμπιακός 4 2-9 2 32 Βιγιαρεάλ 4 2-6 1 33 Κοπεγχάγη 4 4-12 1 34 Καϊράτ Αλμάτι 4 2-11 0 35 Μπενφίκα 4 2-8 0 36 Άγιαξ 4 1-14 0

Αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής

Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0

Καραμπάγκ – Τσέλσι 2-2

Μπριζ – Μπαρτσελόνα 3-3

Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ 4-1

Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι 2-1

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1

Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0

Μαρσέιγ – Αταλάντα 0-1

Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ 0-3

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής (25-26 Νοεμβρίου)

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Άγιαξ – Μπενφίκα

Γαλατάσαραϊ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ

Νάπολι – Καραμπάγκ

Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο

Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους

Μαρσέιγ – Νιούκαστλ

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου