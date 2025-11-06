Αθήνα: Τραγικό… φινάλε για τον 21χρονο Γρηγόρη που είχε εξαφανιστεί τον περασμένο Ιούνιο – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 21χρονου Γρηγόρη Πανόπουλου, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (05.11.2025) το «Χαμόγελο του Παιδιού». Ο νεαρός αγνοείτο εδώ και πέντε μήνες, από τότε που είχε εξαφανιστεί στην Αθήνα, σκορπώντας αγωνία στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο Γρηγόρης Πανόπουλος είχε εξαφανιστεί στις 11 Ιουνίου και λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 11 Ιουλίου, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν σοβαροί λόγοι που έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Ύστερα από πέντε μήνες ερευνών, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την τραγική εξέλιξη της υπόθεσης. Ο 21χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Λίγο αργότερα, ο θάνατός του διαπιστώθηκε από το νοσοκομείο, επιβεβαιώνοντας τον φόβο όλων για το χειρότερο σενάριο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια του Γρηγόρη Πανόπουλου, τονίζοντας πως θα βρίσκεται στο πλευρό τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση του Γρηγόρη Πανόπουλου, 21 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την τραγική κατάληξη της αναζήτησης καθώς ο Γρηγόρης Πανόπουλος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές και ακολούθως διαπιστώθηκε ο θάνατος του από το νοσοκομείο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γρηγόρης Πανόπουλος είχε εξαφανιστεί στις 11/06/2025 από τον Αθήνα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνιση και είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα στις 11/07/2025, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του Γρηγόρη Πανόπουλου και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

Παρακαλείσθε για την άμεση αφαίρεση της φωτογραφίας από όπου υπάρχει η ανακοίνωση της εξαφάνισης.

Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies/

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης

«Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017»

e mail: 1017@hamogelo.gr

https://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-paidia:missing-alert-hellas/