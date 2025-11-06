Παναθηναϊκός: Στην λίστα του «τριφυλλιού» ο Αμερικανός σέντερ, Τσαρλς Μπάσεϊ

Η αναζήτηση του παίκτη που θα ενισχύσει τη ρακέτα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό στον Παναθηναϊκό και, τις τελευταίες ώρες, οι προσπάθειες έχουν ενταθεί. Το πρόβλημα φάνηκε ξεκάθαρα στο παιχνίδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, όπου οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν χωρίς λύσεις κάτω από τα καλάθια, γεγονός που ανέδειξε την ανάγκη για άμεση ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους παίκτες που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον του Εργκίν Άταμαν είναι ο Τσαρλς Μπάσεϊ, 25 ετών και ύψους 2.08 μέτρων, ο οποίος αγωνίζεται στο NBA με τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις. Ο Μπάσεϊ είχε απασχολήσει σοβαρά και την Παρτίζαν, ωστόσο τότε προτίμησε να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να παραμείνει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Πρόσφατα, ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε 10ήμερο συμβόλαιο με τους Γκρίζλις και πρόλαβε να αγωνιστεί σε ένα μόλις παιχνίδι φέτος, πετυχαίνοντας 3 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 15 λεπτά συμμετοχής απέναντι στους Πίστονς πριν από τρεις ημέρες.

Συνολικά, στην καριέρα του στο NBA έχει καταγράψει 114 συμμετοχές με μέσο όρο 4,3 πόντους και 4,3 ριμπάουντ, έχοντας φορέσει και τις φανέλες των Σίξερς και Σπερς.