Κώστας Σλούκας για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ερυθρό Αστέρα: «Ντρέπομαι ως αρχηγός για αυτή την εικόνα»

Κώστας Σλούκας

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά τη βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την εμφάνιση της ομάδας, αλλά και την πίστη του ότι οι «πράσινοι» θα επανέλθουν δυνατοί. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ανανέωση του συμβολαίου του με τον σύλλογο, τονίζοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που τον συνδέει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

«Ήταν πολύ κακή η εικόνα μας. Προφανώς χωρίς ψηλό δεν μπορείς να παίξεις με τέτοιες ομάδες. Κακή η εικόνα μας, κακή η περίοδος που πρέπει να βγούμε δυνατοί, ντράπηκα για την εικόνα μας και ντρέπομαι ως αρχηγός για αυτή την εικόνα. Υπόσχομαι ότι θα τη βελτιώσουμε. Χάσαμε μπάλες, χάσαμε ριμπάουντ, δεν γυάλιζε το μάτι μας», ανέφερε αρχικά ο Σλούκας, τονίζοντας τα λάθη που στοίχισαν στον Παναθηναϊκό.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει ψηλός, ο Ντίνος είναι “4”. Μια ομάδα που χτίστηκε για ψηλές βλέψεις αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει, το υπόσχομαι. Φυσικά και είμαστε ενωμένοι, όλοι μας έχουμε ευθύνες. Είναι ένας μαραθώνιος που πρέπει να είμαστε σκληροί. Το πρόβλημα είναι η εικόνα μας, όχι ότι χάσαμε. Η εικόνα μας θα βελτιωθεί όμως».

Τέλος, αναφερόμενος στο νέο του συμβόλαιο, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού τόνισε: «Η εμπιστοσύνη είναι πολύ μεγάλη, η αλληλοεκτίμηση με τον Γιαννακόπουλο είναι μεγάλη. Μου το ζήτησε και δεν μπορούσα να το αρνηθώ. Ευελπιστώ να ζήσουμε παρόμοιες στιγμές στο μέλλον, προσπαθώ να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη. Μιλάμε για το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός φέτος πρέπει να πετύχει. Ο πρόεδρος μού έστειλε ανυπόγραφο και κενό συμβόλαιο, απλά το υπέγραψα για να βάλει ο ίδιος το ποσό. Η σχέση μας είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ τα χρήματα. Έχω μεγάλη ευθύνη να δώσω ακόμη περισσότερα».

