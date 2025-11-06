Κατερίνα Καινούργιου: Στόλισε για τα Χριστούγεννα – «Ειδικά φέτος, αυτό το δέντρο έγινε με πολλή αγάπη»

Ο Νοέμβριος μπήκε, ο Δεκέμβριος είναι πλέον μία ανάσα μακριά, και όσοι αγαπούν τα Χριστούγεννα και όλα αυτά που έρχονται μαζί με την μεγάλη χριστιανική γιορτή ετοιμάζονται ήδη, ενώ κάποιοι έχουν αρχίσει και να βγάζουν από τα ντουλάπια, τις αποθήκες και τα πατάρια, τα στολίδια για τα σπίτια τους.

Ανάμεσά τους και η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία την Τετάρτη (5/11) στόλισε μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, το δικό τους δέντρο για φέτος. Μάλιστα, η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram, μερικά στιγμιότυπα από αυτή την ευχάριστη διαδικασία, καθώς και το παραμυθένιο τελικό αποτέλεσμα.

Όπως μπορούμε να δούμε, το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο έχει ένα εφέ που το κάνει να μοιάζει χιονισμένο, έχει πάνω του διάφορα στολίδια στις αποχρώσεις του ροζ, ενώ στην κορυφή έχει τοποθετηθεί ένα χρυσό αστέρι.

«Ειδικά φέτος… Αυτό το δέντρο έγινε με πολλή… πολλή αγάπη! Και του χρόνου με υγεία φίλοι μου», έχει γράψει η Κατερίνα Καινούργιου σε ένα από τα Instagram story της.

