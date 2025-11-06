Δυτική Όχθη: Νεκρός Παλαιστίνιος από ισραηλινά πυρά

Ένας Παλαιστίνιος άνδρας σκοτώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη βόρεια Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στο χωριό Γιαμούν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού Στρατού (IDF), ο άνδρας φέρεται να εκτόξευσε εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον των στρατιωτών.

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι στρατιώτες της μονάδας αναγνώρισης της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών που συμμετείχαν στην επιχείρηση δεν τραυματίστηκαν από την επίθεση. Το περιστατικό προστίθεται στην κλιμάκωση της έντασης που συνεχίζεται το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Όχθη, με συχνές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού σε παλαιστινιακά χωριά και καταυλισμούς.

Πηγή: Times of Israel

