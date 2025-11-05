ΗΠΑ: Τουλάχιστον 9 οι νεκροί στη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων, κοντά στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ

Στους 9 έχουν φτάσει οι νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS αμέσως μετά την απογείωσή του στη Λούιβιλ χθες, Τρίτη, στις κεντροανατολικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης του Κεντάκι.

“Κεντάκι, και άλλα οδυνηρά νέα μάς έρχονται από τη Λούιβιλ. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 9, και μπορεί να αυξηθεί ακόμη. Τούτη την ώρα, αυτές οι οικογένειες έχουν ανάγκη από προσευχή, αγάπη και στήριξη” έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Άντι Μπεσίαρ.

Ο δήμαρχος της Λούιβιλ Κρεγκ Γκρίνμπεργκ δήλωσε ότι εννέα νεκροί βρέθηκαν στο σημείο της συντριβής. Το δυστύχημα προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό τουλάχιστον 11 ανθρώπων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η πτήση UPS 2976, η οποία είχε προορισμό τη Χαβάη, “συνετρίβη γύρω στις 17.15′ τοπική ώρα της Τρίτης (00.15 ώρα Ελλάδας την Τετάρτη), σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Το αεροσκάφος ήταν ένα McDonnell Douglas MD-11.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν “τρία μέλη πληρώματος”, δήλωσε σε ανακοίνωση η μεταφορική εταιρία UPS. Κανένα τους δεν επέζησε, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η έδρα του αεροπορικού τμήματος της UPS βρίσκεται στη Λούιβιλ. Το τρικινητήριο αεροπλάνο είχε τροφοδοτηθεί με καύσιμα για μια πτήση 8-1/2 ωρών στη Χονολουλού.

Το αεροσκάφος φέρεται να προσέκρουσε “απευθείας” σε μια εγκατάσταση ανακύκλωσης πετρελαίου, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

Ερασιτεχνικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WLKY δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους να φλέγεται, ενώ το αεροπλάνο ξυρίζει το έδαφος προσπαθώντας να απογειωθεί από τον διάδρομο, προτού προφανώς εκραγεί πιο μακριά, προκαλώντας ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού.

Αρκετά κτίρια σε μια βιομηχανική περιοχή πέρα από τον διάδρομο προσγείωσης καίγονταν μετά τη συντριβή, με πυκνό, μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Ένα βασικό ερώτημα για τους ερευνητές είναι γιατί ένας κινητήρας φαίνεται να αποκολλήθηκε από το αεροπλάνο πριν από τη συντριβή, δήλωσε πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα, δείχνοντας εικόνες από βίντεο με τα συντρίμμια στο αεροδρόμιο.

Το αεροσκάφος τελείωσε την πορεία του, σχεδόν 5 χιλιόμετρα, από το αεροδρόμιο, χωρίς να πάρει ύψος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αεροφωτογραφίες τοπικών τηλεοπτικών δικτύων έδειχναν επίσης, λίγο μετά τη συντριβή, μεγάλη φωτιά να εκτείνεται σε αρκετές εκατοντάδες μέτρα κατά μήκος μιας ζώνης αποθηκών, υπόστεγων και χώρων στάθμευσης με τους φάρους των ομάδων διάσωσης να είναι κοντά.

Οι πτήσεις που ακυρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, επαναλήφθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι της Λούιβιλ, ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης στην πλατφόρμα Χ ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

Η UPS ανακοίνωσε επίσης ότι αναστέλλει όλες τις επιτόπιες επιχειρήσεις διαλογής δεμάτων, για δεύτερη συνεχή μέρα. Η Λούιβιλ χρησιμεύει ως κύριος κόμβος της UPS για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας.