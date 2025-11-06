Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στα Προπύλαια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στα Προπύλαια

Οι ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ καλούν τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη, στα Προπύλαια, ενώ κινητοποιήσεις θα γίνουν και στη Θεσσαλονίκη καθώς και σε περισσότερες από 40 πόλεις της περιφέρειας.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, οι ομοσπονδίες ζητούν την κάλυψη των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης, αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, ώστε να μην επιβαρύνεται το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των μαθητών.

Η ΟΛΜΕ τονίζει: «Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις. Διδάσκουμε σε σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα, βλέπουμε τους μαθητές μας να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο και να ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν λεωφορείο για να φτάσουν στο σχολείο, ενώ οι υποσχέσεις για “μεταρρυθμίσεις” αποδεικνύονται πολιτικές που φέρνουν περισσότερη φτώχεια και ανισότητα».

Από την πλευρά της, η ΔΟΕ σημειώνει: «Στις 6 Νοεμβρίου ακούγεται η δική μας φωνή, η φωνή των εκπαιδευτικών που ζούμε καθημερινά μέσα στην τάξη τις ανισότητες και τους φραγμούς στη μόρφωση! Ακούγεται δυνατά και καθαρά η φωνή των εκπαιδευτικών που κρατάμε μόνοι μας όρθια τα σχολεία της χώρας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιες κοινές λοιμώξεις πενταπλασιάζουν τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό λίγο καιρό μετά – Τι έδειξε μελέτη

Σάλτσα ντομάτας: Ιταλίδες μαγείρισσες αποκαλύπτουν το μυστικό τους για τέλεια γεύση

Η Ελλάδα παγκόσμιο επίκεντρο της ενεργειακής διπλωματίας – Τι θα συζητηθεί στη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργα...

Η Κίνα παρατείνει για 1 χρόνο την αναστολή μέρους των δασμών στα αμερικανικά προϊόντα

Το Google Chrome φέρνει τη μεγαλύτερη αλλαγή στην αυτόματη συμπλήρωση εδώ και χρόνια

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
07:17 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες σήμερα – Η πρόγνωση ανά περιοχή

Μουντός αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμ...
05:25 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Σοβαρό τροχαίο στο Παγκράτι: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Παγκράτι, επί της οδού Φιλολάο...
05:15 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (6/11)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
02:18 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Δήμος Μαρκόπουλου για την πτώση σοβάδων σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη: «Το συμβάν χαρακτηρίζεται μεμονωμένο και μη προβλέψιμο»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας, σχετικά με το περιστατικό στο 1ο Δημοτικό Σχ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς