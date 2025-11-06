Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στα Προπύλαια

Οι ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ καλούν τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη, στα Προπύλαια, ενώ κινητοποιήσεις θα γίνουν και στη Θεσσαλονίκη καθώς και σε περισσότερες από 40 πόλεις της περιφέρειας.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, οι ομοσπονδίες ζητούν την κάλυψη των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης, αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, ώστε να μην επιβαρύνεται το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των μαθητών.

Η ΟΛΜΕ τονίζει: «Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις. Διδάσκουμε σε σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα, βλέπουμε τους μαθητές μας να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο και να ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν λεωφορείο για να φτάσουν στο σχολείο, ενώ οι υποσχέσεις για “μεταρρυθμίσεις” αποδεικνύονται πολιτικές που φέρνουν περισσότερη φτώχεια και ανισότητα».

Από την πλευρά της, η ΔΟΕ σημειώνει: «Στις 6 Νοεμβρίου ακούγεται η δική μας φωνή, η φωνή των εκπαιδευτικών που ζούμε καθημερινά μέσα στην τάξη τις ανισότητες και τους φραγμούς στη μόρφωση! Ακούγεται δυνατά και καθαρά η φωνή των εκπαιδευτικών που κρατάμε μόνοι μας όρθια τα σχολεία της χώρας».