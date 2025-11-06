Διεθνής Αμνηστία: Για βιασμούς και βασανιστήρια σε βάρος μεταναστών στην Τυνησία κάνει λόγω σε έκθεσή της

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα τις «γενικευμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» των προσφύγων και των μεταναστών στην Τυνησία, αναφερόμενη σε βιασμούς και βασανιστήρια, κατηγορώντας ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή Ένωση για «κυνισμό», εξαιτίας της συμφωνίας για τη μετανάστευση που έχει υπογράψει με την Τύνιδα.

Το κείμενο βασίζεται σε έρευνα που διενεργήθηκε από τον Φεβρουάριο του 2023 ως τον Ιούνιο του 2025, αναφέρει η ΜΚΟ, διευκρινίζοντας πως μέλη της συνομίλησαν με 120 πρόσφυγες και μετανάστες, κυρίως από τη Γουινέα και το Σουδάν.

«Το σύστημα μετανάστευσης και ασύλου της Τυνησίας χαρακτηρίζεται πλέον από μεθόδους αστυνόμευσης ρατσιστικές, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικευμένες, και γενικά περιφρόνηση των ζωών, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των προσφύγων και των μεταναστών, ειδικά αυτών που είναι μαύροι», συνοψίζει η Διεθνής Αμνηστία.

Η ΜΚΟ αναφέρεται ακόμη σε «ανατριχιαστικές μαρτυρίες για απάνθρωπη σεξουαλική βία, ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές βασανιστηρίων και σκληρής μεταχείρισης από την τυνησιακή Εθνική Φρουρά».

Αυτή την εβδομάδα, ο Τυνήσιος υπουργός Εξωτερικών Μοχάμεντ Αλί Νάφτι προειδοποίησε, σύμφωνα με ΜΜΕ, ότι όλοι οι μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στην επικράτεια της χώρας του θα επαναπατρίζονται, «με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για «σημείο καμπής» το 2023 στην πολιτική της Τυνησίας όσον αφορά τη μετανάστευση, που συνδέει με «δημόσια υποκίνηση μίσους».

Τον Φεβρουάριο του 2023, ο πρόεδρος Κάις Σάγεντ εκφωνούσε πύρινη ομιλία εναντίον της έλευσης «ορδών μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική», που απειλούσαν κατ’ αυτόν να «μεταβάλλουν τη δημογραφική σύνθεση» της χώρας.

Η οργάνωση λέει πως πήρε συνεντεύξεις από είκοσι μαύρους μετανάστες που «υπέστησαν επιθέσεις από πλήθη τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2023».

Η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει επίσης πως, σύμφωνα με την έρευνά της, η τυνησιακή ακτοφυλακή «συμπεριφέρεται συχνά κατά τρόπο επικίνδυνο (…) που θέτει ζωές σε κίνδυνο, όταν δεν προκαλεί θανάτους».

Καμερουνέζα αφηγήθηκε στη ΜΚΟ ότι «δεν σταμάταγαν να χτυπούν τη βάρκα μας με ακόντια που είχαν αιχμηρές απολήξεις, να το τρυπούν (…) Υπήρχαν τουλάχιστον δυο γυναίκες και τρία μωρά χωρίς σωσίβια. Είδαμε να πνίγονται…» (σελ. 12).

Η οργάνωση τονίζει εξάλλου πως δεκατέσσερις πρόσφυγες ή μετανάστες είπαν σε μέλη της ότι «υπέστησαν βιασμούς, ή έγιναν μάρτυρες βιασμών, ή υπέστησαν άλλες μορφές σεξουαλικών επιθέσεων ή παρενοχλήσεων από τις τυνησιακές δυνάμεις ασφαλείας».

Η Διεθνής Αμνηστία επικρίνει έντονα την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι υπέγραψε τον Ιούλιο του 2023 συμφωνία για την παράτυπη μετανάστευση με την Τυνησία χωρίς «καμιά εγγύηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Και «σε μια κυνική προσπάθεια να παγιδεύσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες εκεί όπου οι ζωές και τα δικαιώματά τους διατρέχουν κίνδυνο, η ΕΕ επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της σε αυτό το επικίνδυνο πρωτόκολλο συμφωνίας», σφυροκοπεί η ΜΚΟ στο κείμενό της.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

