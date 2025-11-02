Γαλλία: Η ληστεία στο Λούβρο είναι έργο μικροκακοποιών και όχι οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με την εισαγγελέα

Η τολμηρή ληστεία στο Λούβρο, από όπου αφαιρέθηκαν ιστορικά κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων, τον περασμένο μήνα, στην Γαλλία, εκτελέστηκε από μικροκακοποιούς και όχι από επαγγελματίες του οργανωμένου εγκλήματος, δήλωσε την Κυριακή η εισαγγελέας του Παρισιού.

Πριν από δύο εβδομάδες, ένα πρωί Κυριακής, δύο άνδρες πάρκαραν ένα ανυψωτικό όχημα μεταφορών έξω από το Λούβρο, ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο, έσπασαν ένα παράθυρο, άνοιξαν τις προθήκες με γωνιακούς τροχούς και στη συνέχεια διέφυγαν με σκούτερ που οδηγούσαν δύο συνεργοί τους, σε μια ληστεία που διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά.

Με τρεις από τους τέσσερις ύπόπτους να βρίσκονται υπό κράτηση και τα κοσμήματα να εξακολουθούν να αγνοούνται, τα προφίλ τους δεν μοιάζουν με επαγγελματίες γκάνγκστερ, τύπου «Συμμορία των 11», αλλά με μικροκακοποιούς από τα φτωχά βόρεια προάστια του Παρισιού, σύμφωνα με τις αρχές.

«Δεν πρόκειται για συνηθισμένη παραβατικότητα… αλλά για ένα είδος παραβατικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιού, στο ραδιόφωνο France Ιnfo.

«Οι ύποπτοι είναι σαφώς ντόπιοι»

Πρόσθεσε ότι τα προφίλ των τεσσάρων ατόμων που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής – συμπεριλαμβανομένης της φίλης ενός από τους ύποπτους ληστές – δεν είναι τυπικά των επαγγελματιών του οργανωμένου εγκλήματος που είναι ικανοί να εκτελέσουν πολύπλοκες επιχειρήσεις.

«Είναι προφανές ότι πρόκειται για ντόπιους. Όλοι τους ζουν περίπου στην περιοχή Seine-Saint-Denis», είπε, αναφερόμενη σε μια περιοχή με κατοίκους χαμηλού εισοδήματος βόρεια του Παρισιού.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης εικάζουν ότι οι ληστές ήταν ερασιτέχνες, καθώς κατά τη διαφυγή τους έριξαν το πιο πολύτιμο από τα κοσμήματα – το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, φτιαγμένο από χρυσό, σμαράγδια και διαμάντια -, άφησαν εργαλεία και άλλα αντικείμενα στον τόπο του εγκλήματος και δεν κατάφεραν να βάλουν φωτιά στο φορτηγό, πριν διαφύγουν.

Μια εβδομάδα μετά τη ληστεία, η αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες που είναι ύποπτοι ως οι δράστες της διάρρηξης στο Λούβρο: έναν 34χρονο Αλγερινό που ζει στη Γαλλία από το 2010 και συνελήφθη από την αστυνομία καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία, και έναν 39χρονο που βρίσκεται ήδη υπό δικαστική επιτήρηση για διακεκριμένη κλοπή.

Και οι δύο ζουν στο Aubervilliers, στο βόρειο Παρίσι, και έχουν «παραδεχτεί εν μέρει» τη συμμετοχή τους, δήλωσε η Μπεκιού την περασμένη εβδομάδα. Δύο ακόμη ύποπτοι, ένας 37χρονος άνδρας και μια 38χρονη γυναίκα, συνελήφθησαν στις 29 Οκτωβρίου και εναντίον τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες το Σάββατο.

«Τουλάχιστον» ένα άτομο αγνοείται από την ομάδα των υπόπτων

Η Μπεκιού είπε ότι ο 37χρονος άνδρας πιστεύεται ότι ήταν μέλος της τετραμελούς ομάδας που πραγματοποίησε τη ληστεία, με βάση το DNA που βρέθηκε στο φορτηγό. Είπε ότι είχε 11 καταδίκες για μια σειρά αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων αδικημάτων που σχετίζονται με την οδική κυκλοφορία, βαριά κλοπή και απόπειρα διάρρηξης σε αυτόματο ταμειακό μηχάνημα.

Πρόσθεσε ότι είχε σχέση με την 38χρονη γυναίκα και ότι έχουν παιδιά μαζί, και ότι αυτός και ένας από τους δύο άλλους άνδρες που συνελήφθησαν είχαν καταδικαστεί για την ίδια ληστεία το 2015.

Ίχνη DNA της γυναίκας βρέθηκαν επίσης στο φορτηγό, αλλά η Μπεκιού είπε ότι αυτά τα ίχνη DNA φαίνεται να έχουν μεταφερθεί στο φορτηγό, πιθανώς από ένα άτομο ή ένα αντικείμενο που τοποθετήθηκε αργότερα στο όχημα.