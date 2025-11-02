Βεντέτα στη Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες δέχθηκε ο 39χρονος, που έπεσε νεκρός το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 από τον καταιγισμό πυροβολισμών στα Βορίζια Κρήτης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, στο σώμα του εντοπίστηκαν βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, ενώ έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και στον κόκκυγα.

Την Δευτέρα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η κηδεία του 39χρονου

Την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί τελικά η κηδεία του 39χρονου. Η κηδεία του 39χρονου θα γινόταν σήμερα, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση καθώς και λόγω του έκρυθμου κλίματος που επικρατεί στο χωριό, αποφασίστηκε να αναβληθεί. Σύμφωνα με το Creta24, ο 39χρονος θα κηδευτεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Από σφαίρα ο θάνατος της 56χρονης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Νέα δεδομένα γύρω από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, που συγκλονίζει την Κρήτη, δημιουργούν τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής στην 56χρονη, η οποία αρχικά είχε θεωρηθεί ότι κατέληξε από ανακοπή την ώρα της συμπλοκής.

H ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως η γυναίκα δέχθηκε σφαίρα, η οποία της τρύπησε τους πνεύμονες και χτύπησε τη σπονδυλική στήλη.

Η κηδεία της θα γίνει στα Χανιά, όπου ζούσε και εργαζόταν, ωστόσο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα γίνει.

Μία σύλληψη και μία προσαγωγή μετά το αιματοκύλισμα – Συνεχίζονται πόρτα – πόρτα οι έρευνες των αστυνομικών

Σε μία προσαγωγή και μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία, μετά την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ δύο οικογενειών στα Βορίζια Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Από νωρίς το πρωί, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας παραμένουν στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων αλλά και του οπλισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή. Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, «πόρτα – πόρτα» στα σπίτια του χωριού, ενώ εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στα Βορίζια.

Το χωριό σήμερα μοιάζει «νεκρή ζώνη». Οι δρόμοι έρημοι, τα σπίτια με κλειστές πόρτες, η ατμόσφαιρα της κανονικής καθημερινότητας έχει σπάσει. Στους πιο ευάλωτους, οι εικόνες του χάους έχουν αποτυπωθεί βαθιά. Τα παιδιά δεν θα πάνε στα σχολεία τη Δευτέρα και την Τρίτη, οι οικογένειες στα δύο εμπλεκόμενα “στρατόπεδα” ζουν υπό αυστηρή επιτήρηση.

Σε διαφορετικά νοσοκομεία μεταφέρθηκαν οι τραυματίες των δύο οικογενειών, με αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στο Βενιζέλειο και το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δράστες πυροβολούσαν αδιακρίτως επί ώρες γαζώνοντας αυτοκίνητα και σπίτια. Ακόμη και όταν έφτασε η Αστυνομία στο χωριό, κάποιοι από αυτούς συνέχισαν την ανταλλαγή πυροβολισμών σε φαράγγι που βρίσκεται στην περιοχή.

Δημογλίδου: «Οι έρευνες θα συνεχιστούν ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»

Για τις εξελίξεις στην έρευνα, ενημέρωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου

«Δυνάμεις όλων των υπηρεσιών της αστυνομίας της Κρήτης παραμένουν στο σημείο από την πρώτη στιγμή του περιστατικού. Έχουν ενισχυθεί με συναδέλφους τους από ειδικές υπηρεσίες της Αθήνας, όπως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η Ε.Κ.Α.Μ., ακόμα και διμοιρίες των Μ.Α.Τ. οι οποίες χρειάστηκαν να συνδράμουν αυτές τις ημέρες τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο νησί.

Έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη στιγμή 10 κατ’ οίκον έρευνες, ενώ σήμερα οι συνάδελφοι συνεχίζουν τις έρευνες σε οικίες. Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί 8. Έχει προκύψει μία σύλληψη σήμερα από την περιοχή και μία προσαγωγή. Εξετάζονται για το περιστατικό καθώς η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες και οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά, σε διπλανές περιοχές όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη» ανέφερε. χαρακτηριστικά κ. Δημογλίδου.

Δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμου Β’ Κωνσταντίας Δημογλίδου, για την εξέλιξη των ερευνών μετά το χθεσινό ένοπλο περιστατικό στο #Ηράκλειο #Κρήτης 👇 pic.twitter.com/lDNjwfImkA — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) November 2, 2025

«Άκουγα φωνές και πυροβολισμούς… είμαστε όλοι να πεθάνουμε από τον καημό μας»

Συγκλονισμένοι παραμένουν οι κάτοικοι των Βοριζίων μετά τα δραματικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο χωριό. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, η οργή και ο πόνος διάχυτα, ενώ οι περισσότεροι κάτοικοι παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, αδυνατώντας να πιστέψουν όσα συνέβησαν.

Μία γυναίκα, κάτοικος του χωριού, περιέγραψε στην ΚΡΗΤΗ TV, τις στιγμές τρόμου που έζησε: «Δεν είδα, μόνο τους άκουγα. Φωνές και πυροβολισμούς… άκουσα σκληριές, δε βγήκα να δω. Μπήκα μέσα, δεν ήθελα να ακούω άλλο. Είμαστε όλοι να πεθάνουμε από τον καημό μας. Δε θέλαμε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι τραγικά πράγματα».

Και πρόσθεσε: «Βγήκα από το σπίτι μου να πάω στης μάνας μου το σπίτι και βλέπω την αδερφή μου κι ανέβαινε κι έκλαιγε. Μου λέει: “Κάποιος έχει πέσει κάτω”. “Ποιος;” τη ρωτάω. “Δεν ξέρω”, μου απαντά. Πάω προς τα κάτω να δω και κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει “σκοτώσανε το Βαγγελιώ”».

Δίπλα στη γυναίκα, εκείνη την ώρα, βρισκόταν μια κοπέλα. Κατά τραγική σύμπτωση ήταν η νύφη της άτυχης γυναίκας που έπεσε νεκρή και πληροφορήθηκε με αυτό τον τρόπο ότι η πεθερά της είχε χάσει τη ζωή της.

«Πάνω που το λέγαμε, πέφτανε μπαλωθιές στο δρόμο σαν βροχή. Μόλις είδα τους πυροβολισμούς, ξαναμπήκα μέσα» λέει η κάτοικος του χωριού.

«Αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, όλα γίνονται…» κατέληξε

Το χρονικό του μακελειού

Οι δύο οικογένειες που κατοικούν στην πάνω και κάτω πλευρά του χωριού, έχοντας ανάμεσά τους να τις χωρίζει μια ρεματιά, φέρεται να είχαν πολυετείς διαφορές μεταξύ τους, κτηματικές και άλλες και μια άσβεστη αντιπαλότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews αρκετά μέλη, ιδιαίτερα της μιας οικογένειας είναι έγκλειστοι φυλακών.

Αφορμή για το αιματοκύλισμα, ήταν η τοποθέτηση δυναμίτιδας το προηγούμενο βράδυ, σε υπό κατασκευή σπίτι το οποίο ανήκει στη μία οικογένεια. Η οικογένεια έχτιζε το σπίτι και για άγνωστους λόγους τα μέλη της άλλης οικογένειας δεν την ήθελαν εκεί, όπως αναφέρθηκε χθες στο «Ράδιο Κρήτη».

Περίπου τρεις ώρες μετά, μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι κατηγόρησαν την άλλη οικογένεια για το περιστατικό. Μέλη της δεύτερης οικογένειας, βγήκαν το πρωί στο χωριό με καλάζνικοφ και καραμπίνες και άρχισαν να πυροβολούν προς τη μεριά σπιτιών της άλλης οικογένειας. Ένοπλα μέλη και των δύο οικογενειών συναντήθηκαν σε κεντρικό σημείο του χωριού και ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Τραγικό αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους, ο 39χρονος και η 56χρονη, να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα και λιγότερο σοβαρά άλλοι δεκατέσσερις. Οι δύο νεκροί ήταν μέλη των αντιπάλων οικογενειών ενώ ο άνδρας φέρεται να συμμετείχε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Την ίδια ώρα, η κόρη της είναι η μία από τους τραυματίες. Και οι δύο επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο καθώς όπως έχει γίνει γνωστό δεν κατοικούσαν στο χωριό αλλά είχαν πάει σήμερα στα Βορίζια για ένα μνημόσυνο.

Δύο εκ των 14 ακόμα τραυματιών, νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, λόγω εμπλοκής τους στο περιστατικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 14, οι 8 είναι μέλη των δύο οικογενειών και άλλοι 6 απολύτως αμέτοχοι στο συμβάν.