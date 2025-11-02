Βεντέτα στα Βορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μακελειό, Κρήτη, Βορίζια

Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή ασκήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε βάρος των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι κατηγορούμενοι είναι ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη, καθώς και ένας ακόμη κάτοικος του χωριού. Και στους δύο δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν μετά τις 16.30 στο ΠΑΓΝΗ για την άσκηση των ποινικών διώξεων και την προθεσμία για τις απολογίες. Και οι δύο τραυματίες, οι οποίοι κρατούνται στον ειδικό θάλαμο, φέρονται να αναρρώνουν ταχύτατα.

Υπενθυμίζεται πως για τον 25χρονο υπάρχουν καταθέσεις στη δικογραφία που τον φέρουν να έχει ανοίξει πυρ με τον αδελφό του κατά σπιτιών της οικογένειας του 39χρονου, μετά την έκρηξη της βόμβας, ενώ επίσης φέρεται να υπάρχει κατάθεση για τα «πυρά» ακόμα και κατά αστυνομικών, στη διάρκεια αυτοψίας για το «γάζωμα» σπιτιών της οικογένειας του 39χρονου.

18:35 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

