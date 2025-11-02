Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Ο δικαστής αμαρτάνει για το συμφέρον του παιδιού του – Η αναφορά στον γιό του

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, λίγο πριν από την πρεμιέρα της σειράς «Δικαστής» του ΑΝΤ1, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και περιέγραψε τον χαρακτήρα του δικαστή ως έναν θετικό ήρωα που κάνει λάθη και αμαρτάνει προς το συμφέρον του παιδιού. Επίσης μίλησε για τη σχέση του με τον γιο του.

Ο ηθοποιός περιέγραψε τον χαρακτήρα που υποδύεται ως έναν άνθρωπο γεμάτο αντιθέσεις «Ο δικαστής είναι ο θετικός ήρωας, αλλά κάνει λάθη και αμαρτάνει προς το συμφέρον του παιδιού. Οι ρόλοι είναι αντιστραμμένοι, ο “καλός” φέρει την ενοχή και ο “κακός” το δίκιο», ανέφερε, τονίζοντας πως πρόκειται για μια καλοδουλεμένη παραγωγή με εξαιρετική αισθητική.

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μίλησε με ειλικρίνεια για τον γιο του «Ως πατέρας προσπάθησα να είμαι καθαρός και ειλικρινής μαζί του. Του έδωσα αγάπη χωρίς όρους, κατανόηση και κανόνες. Δεν με ταλαιπώρησε ποτέ, είναι ένα δώρο. Είναι γλυκός, δίκαιος και ελπίζω να κάναμε καλή δουλειά με τη μαμά του», πρόσθεσε.

Ο ηθοποιός έκλεισε τη συνέντευξή του λέγοντας πως η σχέση του με τον γιο του είναι για εκείνον το πιο ουσιαστικό και συγκινητικό κομμάτι της ζωής του. 

