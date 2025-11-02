Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης

«Πρωταγωνιστή της καταστροφής και των περιπετειών του πρωτογενούς τομέα» χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σε συνάντηση που είχε στον Ριζόμυλο Μαγνησίας με κτηνοτρόφους που έχασαν το ζωϊκό τους κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς.

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: «Είναι δυνατόν να μην αναφέρει τίποτα για τα ΕΛΤΑ; – Ενδεικτική συμπεριφορά μιας αλαζονικής εξουσίας»

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, ο πρόεδρος του τοπικού αγροτικού συλλόγου, Χάρης Σεσκλιώτης, περιέγραψε μια ζοφερή κατάσταση: «Στον Daniel και τον Elias παλέψαμε με τα στοιχεία της φύσης για να μπορέσουμε να σώσουμε αυτές τις κτηνοτροφικές μονάδες. Αντικαταστήσαμε τα κοπάδια μας για να ξαναλειτουργήσουν οι μονάδες μας και ήρθε τώρα η ευλογιά φέρνοντας το τέλος της κτηνοτροφίας και της αγροτικής παραγωγής εδώ στον Ριζόμυλο. Από τον Ιούνιο δεν έχουμε πάρει ούτε μια αποζημίωση. Έχουμε μείνει άφραγκοι και ξεκρέμαστοι».

Από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «διαβάζοντας τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού αποδεικνύεται ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, όταν λέει ότι με εντολή Μητσοτάκη θα δοθούν οι βασικές ενισχύσεις που σας χρωστούν, αλλά αποκρύπτει να πει ότι με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος, συν τις περσινές οφειλές προσεγγίζουμε το ένα δισεκατομμύριο. Δεν μας λέει ότι με ευθύνη Μητσοτάκη η ‘γαλάζια’ συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ότι με ευθύνη Μητσοτάκη η ‘γαλάζια’ συμμορία δεν πάει στη δικαιοσύνη. Ότι με ευθύνη Μητσοτάκη δεν επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των Βορίδη και Αυγενάκη». Τόνισε ότι «ο Πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής και των περιπετειών του πρωτογενούς τομέα -και εδώ και σε άλλα μέρη της χώρας» και σημείωσε, «γι’ αυτό για εμάς προτεραιότητα είναι η πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει μια κυβέρνηση υπεύθυνη, προοδευτική, που θα σταθεί δίπλα σας, θα λύσει τα προβλήματα γιατί η χώρα χρειάζεται μια ανθεκτική οικονομία με πρωταγωνιστή τον πρωτογενή τομέα».

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 29χρονος οπαδός της δεν κουρεύεται μέχρι η ομάδα «να κερδίσει 5 σερί αγώνες» – Έχει αφάνα 393 ημερών

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «αν δεν επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα, η ύπαιθρος θα ερημώσει» και δεσμεύτηκε «για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Και βέβαια φτηνές μεταφορές». Υποστήριξε ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν κατάφερε να διασφαλίσει ούτε τις φτηνές μεταφορές ούτε την ασφάλεια, ακόμη και στα τρένα με αποτέλεσμα την τραγωδία των Τεμπών». «Εμείς, λοιπόν, θα αγωνιστούμε δίπλα σας για να έρθει το γρηγορότερο δυνατό η πολιτική αλλαγή, που έχει ανάγκη ο τόπος και η πατρίδα», είπε.

Ερωτηθείς για τον εμβολιασμό των κοπαδιών, υπογράμμισε ότι «η επιστημονική κοινότητα και οι υπεύθυνοι πρέπει να ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους και εμείς θα σταθούμε με υπευθυνότητα στις κεντρικές επιλογές». Ωστόσο κάλεσε να αναλογιστούν όλοι πάνω στο εξής: «πρώτη φορά στη χώρα μας υπάρχει ευλογιά; Τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια; Ερχόταν η ευλογία από την Τουρκία, αλλά σταματούσε στον Έβρο ή στη Ροδόπη. Δεν εξαπλωνόταν σε όλη την Ελλάδα. Και όταν μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και την πανώλη». Κατόπιν αυτού υποστήριξε ότι «η πολύ γρήγορη εξάπλωση της ζωονόσου αποδεικνύει ότι έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και γι’ αυτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας». «Οπότε ας μην ρίχνουμε το μπαλάκι σε αυτούς τους ανθρώπους. Περιμένουν καθοδήγηση και το κράτος είναι υπεύθυνο και για να ελέγχει και να καθοδηγεί σωστά τους κτηνοτρόφους μας», πρόσθεσε.

Πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, η φωτιά σφυρηλάτησε τις ηπείρους που γέννησαν τη ζωή

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη μέθοδος για να μαθαίνετε πιο γρήγορα και να βελτιώνετε τη μνήμη σας

6 σημάδια ότι το συκώτι σας χρειάζεται detox

Προς νέα ρεκόρ ο ελληνικός τουρισμός το 2025 – Οι νέες ταξιδιωτικές τάσεις και ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Μητσοτάκης: Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πιο δύσκολη που μπορώ να θυμηθώ – Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού

Η κρυφή λειτουργία του iPhone που κρατά τις ιδιωτικές εφαρμογές σου εντελώς μακριά από τα μάτια των άλλων

«3I/ATLAS»: Ο διαστρικός «εισβολέας» κομήτης συνεχίζει να εκπλήσσει τους επιστήμονες – Η απροσδόκητη λάμψη που τους άφησε ά...
περισσότερα
17:19 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο θα γίνει ένα παγκόσμιο κέντρο μάθησης, έμπνευσης και διαλόγου – Ισχυρότερες παρά ποτέ οι σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου»

Τα θερμά του συγχαρητήρια στον πρόεδρο και στον Λαού της Αιγύπτου, για την ολοκλήρωση και για ...
15:41 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Βελόπουλος: «Δυστυχώς, ο Μητσοτάκης είναι πάλι εκτός τόπου και χρόνου»

Δυστυχώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάλι εκτός τόπου και χρόνου…» αναφέρει, σε δήλωσή του, ο...
15:13 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: «Είναι δυνατόν να μην αναφέρει τίποτα για τα ΕΛΤΑ; – Ενδεικτική συμπεριφορά μιας αλαζονικής εξουσίας»

Κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού ασκεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Είναι δυ...
12:32 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στο μνημόσυνο του Κληρίδη: «Υποκλίνομαι με συγκίνηση στην πολιτική του παρακαταθήκη – Διαμόρφωσε τη σύγχρονη Κύπρο»

Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε στο ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς