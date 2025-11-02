ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: «Είναι δυνατόν να μην αναφέρει τίποτα για τα ΕΛΤΑ; – Ενδεικτική συμπεριφορά μιας αλαζονικής εξουσίας»

Enikos Newsroom

Κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού ασκεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Είναι δυνατόν το κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη να μην αναφέρει τίποτα για τα ΕΛΤΑ;», ρωτά ρητορικά ο ΣΥΡΙΖΑ και απαντά:

« Κι όμως συμβαίνει. Η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό για την άθλια κυβερνητική μεθόδευση για το κλείσιμο 204 ταχυδρομείων, έχουν ξεσηκωθεί μέχρι και γαλάζιοι δήμαρχοι και βουλευτές του κόμματος του και δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει κάτι. Ενδεικτική συμπεριφορά μιας αλαζονικής εξουσίας που βρίσκεται σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα, που λειτουργεί με αιφνιδιασμούς, εκβιασμούς και χωρίς διαβούλευση. Η κοινωνική αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική πέτυχε να μείνουν αρχικά ανοιχτά τα ΕΛΤΑ της περιφέρειας (εκτός πρωτευουσών νομών). Θα συνεχίσουμε πιο έντονα για να μείνουν οριστικά ανοιχτά αυτά, αλλά και τα υπόλοιπα καταστήματα. Να μην τολμήσουν να κλείσουν ξαφνικά κανένα από τα 204 καταστήματα και στη Βουλή την Τρίτη να συζητηθούν όλα διεξοδικά. Το σχέδιο που φαίνεται να έχει η κυβέρνηση για αιφνιδιαστικό κλείσιμο 70 καταστημάτων ΕΛΤΑ τη Δευτέρα το πρωί οφείλει να διαψευστεί από σήμερα και να μην εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση».

Ακολούθως αναφέρεται στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να μιλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την πλευρά του μεταρρυθμιστή και του πολιτικού που προχωρά σε εξυγίανση. Το “άρρωστο σύστημα” στις επιδοτήσεις, όπως παραδέχεται ο ίδιος, δεν ήταν φυσικό φαινόμενο. Το δημιούργησαν τα γαλάζια στελέχη προς άγραν ψηφοφόρων, με γνώση και συμμετοχή κορυφαίων συνεργατών και υπουργών του. Οι διαβεβαιώσεις του για “επιτάχυνση” των αποζημιώσεων δεν πείθουν κανέναν πραγματικό αγρότη και κτηνοτρόφο. Θυμίζουμε ότι στις αρχές Οκτώβρη ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Τσιάρας έλεγαν ότι σε λίγες μέρες θα έχουν πληρωθεί τα χρωστούμενα στους αγρότες. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έγινε. Κορόιδεψε και εξαπάτησε τον αγροτικό κόσμο της χώρας, καλύπτει τα γαλάζια στελέχη, καλύπτει τους γαλάζιους ταμίες. Το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι».

15:41 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

