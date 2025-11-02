Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Έγκυος στο πρώτο παιδί της – Η φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα

Η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και πλέον ζει στο Μεξικό. Αυτό το διάστημα διανύει από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της.

Η γνωστή ηθοποιός ανακοίνωσε πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, με μια διαφορετική φωτογραφία στο Instagram.

Η ίδια δημοσίευσε μια ιδιαίτερη φωτογραφία, δείχνοντας την αντανάκλασή της στο τζάμι του σπιτιού της, με τη φουσκωμένη κοιλίτσα να «προδίδει» το χαρμόσυνο γεγονός.

Με μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα λεζάντα, έγραψε: «Ένα σιωπηλό άνθισμα».