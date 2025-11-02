IQ 160: Η Πηνελόπη αποτρέπει μια δολοφονία

Νάντια Ρηγάτου

Media

IQ 160: Η Πηνελόπη αποτρέπει μια δολοφονία

Νέες περιπέτειες για τους ήρωες της σειράς “IQ 160” απόψε στις 22:10 στο Star.

Η Πηνελόπη συνεργάζεται με τον καινούριο υπαστυνόμο, τον Μηνά. Δείχνουν να τα πηγαίνουν καλά, αν και εκείνη βασανίζεται από την ανάμνηση του Αργύρη και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί εύκολα.

Αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν τη δολοφονία ενός νεαρού δασκάλου τένις, σε έναν όμιλο αντισφαίρισης. Έχει ένα θανάσιμο τραύμα στο κεφάλι, το οποίο προέρχεται από τη δική του ρακέτα, κάτι που υποδεικνύει ότι ο δράστης είναι τενίστας.

Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια άτομα από τον όμιλο αντισφαίρισης που θα είχαν κίνητρο να τον σκοτώσουν, αλλά όλοι έχουν άλλοθι.

Οι γονείς του θύματος είναι σοκαρισμένοι. Ο πατέρας του, πρώην αστυνομικός, είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς τραυματίστηκε προσπαθώντας να αποτρέψει μια ληστεία από δυο έφηβους δράστες.

Ο ένας από αυτούς σκοτώθηκε από τον αστυνομικό, που ήταν σε αυτοάμυνα. Η Πηνελόπη θα ανακαλύψει το κλειδί του μυστηρίου και θα καταφέρει να αποτρέψει μια δεύτερη δολοφονία.

Όμως, ο Μηνάς δε φαίνεται να εμπιστεύεται το ένστικτο της όσο οι άλλοι και αυτό δημιουργεί τα πρώτα προβλήματα στη συνεργασία τους.

Γκεστ επεισοδίου 3

Λεωνίδας Χρυσομάλλης (Αντώνης Κωστόπουλος)

Ανδρομάχη Δαυλού (Δήμητρα Κωστοπούλου)

Βασιλική Δέλιου (Μαρία Δημάκου)

Ντάνιελ Νούρκα (Νίκος Λαζαρίδης)

Στέργιος Αντούλας (Σάκης Τριανταφύλλου)

Πηνελόπη Πλάκα (Χριστίνα Βαρδάκη)

Φαίη Φραγκαλιώτη (Δανάη Αρβανίτη)

Αθηνά Καραγιώτη (γυναικολόγος)

Δείτε εδώ το trailer του 3ου επεισοδίου της σειράς IQ 160:

