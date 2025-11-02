Νετανιάχου: «Η Χαμάς έχει δύο θύλακες πίσω από τις γραμμές του Στρατού στην Γάζα, θα τις εξαλείψουμε» – Τι είπε για την Χεζμπολάχ

Υπάρχουν δύο απομονωμένες περιοχές της Χαμάς στο ελεγχόμενο από το Ισραήλ έδαφος στην Γάζα, μία στη Ράφα και μία στο Χαν Γιούνις, δήλωσε την Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την έναρξη των εργασιών του υπουργικού Συμβουλίου. «Θα εξαλειφθούν», υποσχέθηκε.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «αξιολύπητες» τις «προσπάθειες της Χαμάς να εξαπατήσει εμάς, τις ΗΠΑ και τον κόσμο». «Δεν θα πετύχουν και θα επαναφέρουμε σταδιακά όλους τους ομήρους μας», συνέχισε. «Αυτή είναι η δέσμευσή μας».

Τονίζει ότι η προστασία των δυνάμεων του IDF στη Γάζα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. «Η οδηγία μου είναι σαφής», λέει ο Νετανιάχου. «Αν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα να βλάψουν τους στρατιώτες μας, θα χτυπήσουμε όσους επιτεθούν και τα δίκτυά τους — για την υπεράσπιση των στρατευμάτων μας».

«Ενημερώνουμε τους Αμερικανούς φίλους μας, αλλά δεν ζητάμε την άδειά τους», επιμένει, μετά από αυξανόμενες κριτικές ότι κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της Γάζας λαμβάνονται από τον Λευκό Οίκο. «Ακούω δηλώσεις που είναι απλά αναληθείς. Διατηρούμε την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και δεν θα την παραχωρήσουμε».

Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί και ότι η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. «Είναι μια συμφωνία που μοιράζομαι με τον Πρόεδρο Τραμπ και ενεργούμε σύμφωνα με ένα σαφές πλαίσιο. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί με τον έναν τρόπο, θα επιτευχθεί με έναν άλλο — και όλοι γνωρίζουν ποιος είναι αυτός ο άλλος τρόπος και ποιος θα τον εφαρμόσει», είπε.

Οι δηλώσεις για την Χεζμπολάχ

Όσον αφορά τον Λίβανο, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ επιδιώκει να επανεξοπλιστεί. «Αναμένουμε από την κυβέρνηση του Λιβάνου να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, δηλαδή να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ», είπε και συνέχισε: «Ωστόσο, είναι σαφές ότι θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα, όπως ορίζεται στους όρους της εκεχειρίας. Δεν θα επιτρέψουμε στον Λίβανο να γίνει ένα νέο μέτωπο εναντίον μας και θα ενεργήσουμε όπως κρίνεται απαραίτητο».

Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε επίσης ότι το Ισραήλ «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να εξαλείψει» την απειλή των Χούθι από την Υεμένη.

Στη συνάντηση ήταν παρών ο δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος Σίλβαν Άνταμς, ο οποίος δεσμεύτηκε να δωρίσει 100 εκατομμύρια δολάρια για την ανακαίνιση και επέκταση του νοσοκομείου Σορόκα στο Μπερ Σεβά, το οποίο υπέστη ζημιές από ιρανικό πύραυλο, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε την Κυριακή, σε αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών, την Κυριακή, στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές, καθώς Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται καθημερινώς για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας, που συμφωνήθηκε με την μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ, έπειτα από δύο χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι η αεροπορική επιδρομή τους σκότωσε έναν ένοπλο που αποτελούσε απειλή για τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ. Το νοσοκομείο Αλ-Αχλί ανακοίνωσε ότι ένας άντρας σκοτώθηκε από την αεροπορική επιδρομή κοντά σε μία αγορά λαχανικών στο προάστιο Σετζάια στην πόλη της Γάζας.

Η ταυτότητα του νεκρού Παλαιστίνιου δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του δέχθηκαν επίθεση από ενόπλους σε περιοχές της Γάζας, όπου οι στρατιωτικές δυνάμεις του παραμένουν αναπτυγμένες, στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ.