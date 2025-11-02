Τραγωδία στη Μάνη: Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Μάνη, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή έπειτα από σύγκρουση με αγριογούρουνο.

Το περιστατικό συνέβη στο 11ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Γυθείου–Αρεόπολης, σύμφωνα με το flynews.gr

Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με το μεγαλόσωμο ζώο, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας της, να προσκρούσει σε κολώνα και στη συνέχεια να καταλήξει σε χωμάτινο χαντάκι. Ο αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα.

Για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου.