Ιωάννη Τούνη: «Έχω κοιμηθεί 3 ώρες και ξύπνησα από υπερένταση» – Η ανάρτηση στο TikTok με το χάος που επικρατεί στο σπίτι της

Η Ιωάννα Τούνη έζησε μια από τις πιο χαρούμενες ημέρες της χρονιάς, καθώς πάντρεψε την αγαπημένη της φίλη, Στέλα Πάσσαρη, στη Θεσσαλονίκη. Μετά το ξέφρενο γλέντι, η γνωστή influencer μοιράστηκε στο TikTok, το χάος που επικρατούσε στο σπίτι της.

«Έχω κοιμηθεί τρεις ώρες, είμαι διαλυμένη! Το σπίτι μου είναι χάλια! Για πρωινό έφαγα μακαρόνια», είπε γελώντας. Μάλιστα, έδειξε και το δωμάτιο του μικρού Πάρη, το οποίο ήταν γεμάτο παιχνίδια: «Θα έρθει το παιδί και θα αρχίσει να κλαίει, πρέπει να καθαρίσω… αλλά δεν ξέρω από πού να αρχίσω!».

Η ανάρτηση έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, με τους followers της να ταυτίζονται πλήρως με το… after party reality της Ιωάννας Τούνη.

