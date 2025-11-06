Η γυναίκα του απέβαλε και τώρα τον κατηγορεί ότι δεν προσπάθησε αρκετά για να κάνουν παιδί – «Με συγκρίνει με άλλους άνδρες»

Πρόσφατα, η γυναίκα του απέβαλε, και το κοινό τους όνειρο να γίνουν γονείς έχει δώσει τη θέση του στη θλίψη, τις κατηγορίες και την εξάντληση. Εκείνος προσπαθεί όσο μπορεί να είναι υπομονετικός και υποστηρικτικός, όμως κάθε αποτυχημένη προσπάθεια μοιάζει να γίνεται ακόμη ένας λόγος για να δέχεται όλο και περισσότερες κατηγορίες.
Πριν από δύο χρόνια, ένας 26χρονος άνδρας και η συνομήλικη σύζυγός του ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Από τότε, προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί — χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία.
Η πρώτη εγκυμοσύνη και η τραγική απώλεια
«Πριν από μερικούς μήνες έμεινε έγκυος για πρώτη φορά, αλλά δυστυχώς απέβαλε στις περίπου 4 εβδομάδες», εξηγεί ο ίδιος. «Ήταν κάτι εξαιρετικά οδυνηρό και για τους δυο μας. Από τότε όμως, δεν είναι πια η ίδια».
«Με συγκρίνει με τους άλλους άνδρες»
«Δεν αντέχω άλλο έτσι» – Η απελπισία της συζύγου
«Κάναμε και οι δύο εξετάσεις γονιμότητας ως ζευγάρι, και όλα δείχνουν υγιή και φυσιολογικά. Δεν υπάρχει κανένα ιατρικό πρόβλημα ούτε σε μένα ούτε σε εκείνη», εξηγεί ο 26χρονος.
«Δεν είναι αγώνας δρόμου» – Η φράση που παρεξηγήθηκε
«Πρόσφατα, από την απογοήτευση, της είπα ότι το να προσπαθούμε κάθε μέρα δεν εγγυάται εγκυμοσύνη. Ότι αυτό δεν είναι αγώνας, ούτε πρέπει να το βλέπουμε σαν τεστ επίδοσης», παραδέχεται. «Τώρα όμως πιστεύει πως είμαι αναίσθητος, αδιάφορος και ότι δεν προσπαθώ αρκετά».
Δεν προσπαθεί να την πληγώσει – το μόνο που θέλει είναι να της δείξει πως η απόκτηση ενός παιδιού είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο, και πως και οι δύο κάνουν ό,τι μπορούν στις δύσκολες συνθήκες που ζουν.
Δεν παλεύει μόνο με την υπογονιμότητα
Η υπογονιμότητα δεν είναι το μόνο που τον βασανίζει· φαίνεται πως μέσα σε όλα έχουν μπει και ο φόβος, αλλά και η θλίψη — απλώς εκφράζονται μεταμφιεσμένα σε απογοήτευση απέναντι στις αντιδράσεις της συζύγου του.
Έχασε το μωρό της – και μαζί του ένα κομμάτι του εαυτού της
Εκείνη έμεινε έγκυος, αλλά το σύμπαν τής πήρε το παιδί πίσω. Και τώρα, φαίνεται πως ξεσπά πάνω του όλο τον θυμό και τη θλίψη για το χαμένο της όνειρο.
Όλα δείχνουν πως μπορεί να περνά μια περίοδο κατάθλιψης — και αν εκείνος καταφέρει να την ενθαρρύνει να μιλήσει με τον γιατρό της ή έναν θεραπευτή, αυτό ίσως να είναι το πιο σημαντικό βήμα προς τη θεραπεία.