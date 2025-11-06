Βορίζια: Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη που σκότωσε τη 56χρονη – Αναζητείται και δεύτερο άτομο που φαίνεται στο βίντεο με τον καταιγισμό πυρών

Βίντεο και μαρτυρίες που έχει στη διάθεση της η Ελληνική Αστυνομία φαίνεται πως «καίνε» τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε στην ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια, καθώς φέρεται πως έχει καταγραφεί να πυροβολεί με καλάσνικοφ την ώρα του αιματηρού επεισοδίου.

Βίντεο ντοκουμέντο με τον καταιγισμό των πυρών την ώρα της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια έχει στα χέρια της η αστυνομία, που προσπαθεί να εξακριβώσει ποιος ήταν αυτός που τράβηξε τη σκανδάλη και έπεσε νεκρή η 56χρονη γυναίκα.

Αρχικά οι μαρτυρίες έλεγαν ότι το βίντεο δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου που σκοτώθηκε, να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ψηλά. Ο 43χρονος συνελήφθη χθες (05/11) καθώς σε βοσκότοπο του ανήκει στον Ψηλορείτη βρέθηκαν κρυμμένα όπλα τα οποία εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Το οπτικό υλικό αυτό οδήγησε την ΕΛΑΣ στην ταυτοποίηση του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, θύματος του μακελειού, ως του ανθρώπου που πυροβολούσε με καλάσνικοφ.

Στο βίντεο, που έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, ο 43χρονος φαίνεται να βρίσκεται σε ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί η βόμβα. Την ώρα εκείνη φέρεται πως διακρίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές με διακεκομμένες ριπές από καλάσνικοφ, ρίχνοντας συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες. Δίπλα του φαίνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν, προκειμένου να εντοπίσουν και τη δική του εμπλοκή στην υπόθεση.

Παράλληλα ερευνάται ποιος έβαλε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι γεγονός που αποτέλεσμα την αφορμή για το αιματοκύλισμα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την σύλληψη του 43χρονου

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Εξαφανισμένα τα όπλα της αιματηρής συμπλοκής

Κανείς δεν έχει μιλήσει ακόμα για τα όπλα του μακελειού. Οι δυνάμεις των ΕΚΑΜ ερευνούν κάθε πιθανό και απίθανο σημείο. Ψάχνουν ανοιχτούς τάφους και πηγάδια με ανιχνευτές μετάλλων για τον παράνομο οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε στην ΕΡΤ ότι «μέχρι στιγμής ο οπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί δεν έχει βρεθεί. Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιείται εδώ και ημέρες στον Ψηλορείτη. Ωστόσο μέχρι και τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα και όσοι γνωρίζουν κάτι δεν μιλούν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα».

Απολογούνται τη Δευτέρα τα τρία αδέλφια

Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που συνελήφθησαν.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται, μετά την παράδοσή τους την Τρίτη, έφτασε και ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.