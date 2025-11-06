Κίνηση: Σημειωτόν οι οδηγοί στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα στην παραλιακή – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί από νωρίς το πρωί στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση για ακόμη μία φορά είναι ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισίας και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

Συγκεκριμένα, για ακόμη ένα πρωινό καταγράφονται ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως το ύψος του Αιγάλεω, ενώ στην Κηφισίας σημειώνεται μποτιλιάρισμα στο ύψος του Ψυχικού στο ρεύμα ανόδου και του Χαλανδρίου στο ρεύμα καθόδου.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπου η κίνηση είναι αυξημένη κυρίως στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασ. Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Συγγρού.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό